Anne Yarısı CANLI izle, Anne Yarısı 9. bölüm full HD izleme linki var mı soruları yayın saati yaklaştıkça daha fazla araştırılıyor. Anne Yarısı'nın yeni bölümü NOW ekranlarından ve NOW'un resmi internet sitesindeki canlı yayın sayfasından takip edilebiliyor. 9. bölümü kaçıranlar ise bölümü yayının ardından NOW'un resmi dijital platformlarında tek parça ve yüksek görüntü kalitesinde izleyebilecek.

Anne Yarısı, NOW ekranlarında salı akşamları yayınlanıyor. Diziyi yayın saatinde canlı izlemek isteyenler, NOW'un resmi internet sitesindeki canlı yayın sayfasını ya da kanalın mobil uygulamasını kullanabiliyor.

Kaçırılan bölümler ise yayının ardından NOW'un resmi dijital platformlarında tek parça olarak izleyiciye sunuluyor. Güvenli ve kesintisiz bir izleme için doğrulanmamış üçüncü taraf bağlantılar yerine kanalın resmi platformlarının tercih edilmesi öneriliyor.

ANNE YARISI 9. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Altın ve Meryem'in gözaltına alındığını öğrenen Ali, Zeynep'le birlikte apar topar karakola gider. Zeynep'ten şikâyetçi olmamasını isteyen Ali, Zeynep'in öne sürdüğü şartı kabul etmek zorunda kalır. İhbarı kimin yaptığını araştıran Ali'nin aklına ilk gelen isim Songül olur, ancak onunla konuştuktan sonra işin arkasında Nazlı'nın olduğundan emin olur.

Evden kovulan Asım, Fidan'ı onu aldatmadığına inandırıp eve dönmenin yollarını ararken, arkadaşı Bahar'ın evine sığınan Songül de Asım'la yeniden iletişim kurmaya çalışır. Zeynep'in arkadaşı Merve'nin Kapadokya'ya gelmesiyle iki arkadaş hasret giderir. Ancak Merve'nin Sibel'in aslında hasta olmadığını söylemesi Zeynep'i çileden çıkarır. Ablasıyla yüzleşen Zeynep, onlardan şehri terk etmelerini ister.

Nazlı'yı yalnız bıraktıklarını fark eden Ali, Nazlı ve Özcan'la konuşarak ilişkilerini resmiyete dökmelerini ister. Zaten buna hazırlıklı olan Özcan için düğün hazırlıkları başlar. Ancak büyük bir mutlulukla başlayan düğün, ağır bir felaketle sonuçlanacaktır.