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Anne Yarısı bu akşam var mı, Anne Yarısı yeni bölümü bu akşam var mı, yok mu?

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Anne Yarısı bu akşam var mı, Anne Yarısı yeni bölümü bu akşam var mı, yok mu?
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NOW ekranlarının sevilen dizisi Anne Yarısı, salı akşamlarının en çok merak edilen yapımları arasında yer alıyor. Dün yaşanan yayın akışı değişikliklerinin ardından izleyiciler, dizinin bu akşam ekranda olup olmayacağını sorgulamaya başladı. İzleyiciler, Anne Yarısı'nın bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağını ve yeni bölümün saat kaçta başlayacağını araştırıyor.

Anne Yarısı bu akşam yeni bölümüyle ekranda. Dizinin 7. bölümü, bugün, 10 Kasım 2026 Salı günü saat 20.00'de NOW ekranlarında yayınlanacak. İşte Anne Yarısı'nın yeni bölümüne ilişkin merak edilenler.

ANNE YARISI BU AKŞAM VAR MI?

Evet, Anne Yarısı bu akşam var. Dizinin yeni bölümü, 10 Kasım Salı akşamı NOW ekranlarında izleyiciyle buluşacak. NOW'da yayın akışında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

ANNE YARISI BUGÜN VAR MI?

Evet, Anne Yarısı bugün yayınlanacak. Dizinin 7. bölümü, salı akşamı yayın akışında yer alıyor.

ANNE YARISI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Anne Yarısı'nın 7. bölümü bu akşam, 10 Kasım 2026 Salı günü yayınlanacak.

ANNE YARISI SAAT KAÇTA?

Anne Yarısı, bu akşam saat 20.00'de NOW ekranlarında başlayacak.

ANNE YARISI HANGİ KANALDA?

Anne Yarısı, NOW ekranlarında yayınlanıyor. Dizi, her salı akşamı izleyicilerle buluşuyor.

ANNE YARISI KAÇINCI BÖLÜM?

Anne Yarısı, bu akşam 7. bölümüyle ekrana gelecek.

ANNE YARISI CANLI İZLE

Anne Yarısı yeni bölümünü canlı izlemek isteyenler, diziyi saat 20.00'de NOW ekranlarından takip edebilir. Dizi, NOW'un resmi internet sitesi üzerinden de canlı olarak izlenebiliyor.

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Saat 20.00 kuşağında TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı, Kanal D'de Haysiyet, Star TV'de Tuzlu Kahve ve NOW'da Anne Yarısı yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşacak. Aynı saatte Show TV'de Sevdan Bir Ateş'in tekrar bölümü, ATV'de Var Mısın Yok Musun? ve TV8'de MasterChef Türkiye yer alacak.
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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