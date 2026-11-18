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Now TV'nin sevilen dizisi Anne Yarısı, 8. bölümüyle 17 Kasım 2026 Salı akşamı izleyici karşısına çıktı. Burcu Özberk, Cihangir Ceyhan ve Esra Dermancıoğlu'nun başrollerini paylaştığı dizinin son bölümünde yaşanan gelişmeler merak uyandırırken, Anne Yarısı 8. bölüm Full HD izle ve NOW TV Anne Yarısı son bölüm tek parça izle aramaları da hız kazandı. Dizinin yeni bölümünü kaçıran veya yeniden izlemek isteyenler, resmi yayın ve bölüm arşivi seçeneklerini araştırıyor. Peki, Anne Yarısı son bölüm nereden, nasıl izlenir? Anne Yarısı 8. bölüm Full HD izle! Detaylar haberimizde.

ANNE YARISI 8. BÖLÜM FULL HD İZLE!

Anne Yarısı'nın 8. bölümünü yeniden izlemek isteyenler, NOW TV'nin resmi internet sitesindeki dizi sayfasını ziyaret edebilir. Kanalın bölüm arşivinde yayınlanan bölümlerin yanı sıra fragmanlar, özel sahneler ve kamera arkası görüntüleri de yer alıyor.

ANNE YARISI 8. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

ANNE YARISI SON BÖLÜM İZLE!

Anne Yarısı'nın 8. bölümünde Ali'nin, Zeynep'in haberi olmadan evlilik işlemlerini tamamlaması olayların seyrini değiştirdi. Bu evlilikle hem kızından koparılma ihtimalini ortadan kaldırmayı hem de annesinin hapse girme riskini engellemeyi amaçlayan Ali, Zeynep'in tepkisiyle karşılaştı.

Nikâhı öğrenen Zeynep, evliliği iptal ettirmek için harekete geçti. Ancak Ali, bu girişimin önüne geçmek amacıyla Zeynep'i iki gün boyunca bir bağ evinde tuttu. İkilinin baş başa geçirdiği zaman, aralarındaki yakınlaşmayı da beraberinde getirdi.

Diğer tarafta Meryem, Ali ve Zeynep'in evliliğini konaktakilere açıklamak zorunda kaldı. Ege bu habere sevinirken Bayındır ailesinde şaşkınlık yaşandı. Sibel'in şantajından kurtulmak isteyen Asım'ın karısının altınlarını çalarak ona vermesi de yeni gelişmelere neden oldu. Sibel'in hırsızlıkla suçlanmasının ardından gerçekleri anlatmasıyla Asım ve Songül konaktan kovuldu.

ANNE YARISI 9. BÖLÜM NE ZAMAN?

NOW TV'nin yayın düzenine göre Anne Yarısı'nın yeni bölümleri salı günleri saat 20.00'de ekrana geliyor. Dizinin 9. bölümünün 24 Kasım 2026 Salı günü saat 20.00'de yayınlanması bekleniyor. Yeni bölüm öncesinde NOW TV'nin resmi internet sitesinden fragman ve yayın bilgileri takip edilebiliyor.