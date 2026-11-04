Anne Yarısı 7. bölüm Full HD izle! NOW Anne Yarısı son bölüm tek parça izle! Anne Yarısı neden yayınlanmadı, yeni bölüm ne zaman?

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Now TV ekranlarında salı akşamları yayınlanan Anne Yarısı dizisinin yeni bölümüyle ilgili yayın değişikliği yaşandı. Başrollerinde Burcu Özberk, Cihangir Ceyhan ve Esra Dermancıoğlu'nun yer aldığı dizinin 3 Kasım 2026 Salı günü yayınlanması beklenen 7. bölümü ekrana gelmedi. Dizinin takipçileri, yeni bölümün neden yayınlanmadığını ve ertelenen bölümün hangi tarihte izleyiciyle buluşacağını araştırmaya başladı. Peki, Anne Yarısı 7. bölüm ne zaman yayınlanacak? Anne Yarısı son bölüm full HD, tek parça nereden izlenir? Detaylar...

ANNE YARISI 7. BÖLÜM FULL HD İZLE!

Anne Yarısı dizisinin yayınlanan bölümleri, NOW TV'nin resmi internet sitesi üzerinden izlenebiliyor. Dizinin son bölümünü full HD ve tek parça izlemek isteyenler, kanalın resmi bölüm arşivini ziyaret edebilir.

Anne Yarısı resmi bölüm izleme adresi: https://www.nowtv.com.tr/Anne-Yarisi/izle

Resmi platformda yayınlanan bölümlerin yanı sıra yeni bölüm fragmanları, özel sahneler, bölüm özetleri ve kamera arkası görüntüleri de bulunuyor. Henüz televizyonda yayınlanmayan 7. bölümün tamamı ise yayınlandıktan sonra resmi platform üzerinden takip edilebilecek.

ANNE YARISI 7. BÖLÜM YAYINLANDI MI?

Anne Yarısı dizisinin 7. bölümü, 4 Kasım 2026 itibarıyla henüz yayınlanmadı. Dizinin 3 Kasım Salı akşamı ekrana gelmesi planlanan yeni bölümü yayın akışından çıkarıldı. Bunun yerine NOW TV'de dizinin önceki bölümü tekrar yayınlandı.

ANNE YARISI NEDEN YOK?

NOW TV'nin yayın akışında yapılan değişiklikle Anne Yarısı dizisinin 3 Kasım 2026 tarihli yeni bölümü ertelendi. Yayın değişikliğinde aynı akşam TRT 1 ekranlarında yayınlanan Galatasaray-Stuttgart UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının etkili olduğu değerlendiriliyor.

ANNE YARISI FİNAL Mİ YAPTI?

Anne Yarısı dizisinin final yaptığına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. 3 Kasım'da yeni bölümün yayınlanmaması, dizinin ekran macerasını tamamladığı anlamına gelmiyor.

Dizinin 7. bölüm fragmanlarının yayımlanması ve yeni bölümün 10 Kasım tarihinde ekrana gelmesinin beklenmesi, yayın arasının geçici olduğunu gösteriyor.

ANNE YARISI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anne Yarısı dizisinin ertelenen 7. bölümünün 10 Kasım 2026 Salı akşamı saat 20.00'de NOW TV ekranlarında yayınlanması bekleniyor.

Normal yayın günü salı olan dizinin bir haftalık aranın ardından yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkması planlanıyor. Ancak yayın tarihine ilişkin kanal tarafından ayrıca resmi bir açıklama yapılmadığı için güncel yayın akışının takip edilmesi gerekiyor.

ANNE YARISI OYUNCULARI KİMLER?

NOW TV'nin dram türündeki yapımında tanınmış oyuncular bir araya geliyor. Dizinin başrollerinde Burcu Özberk, Cihangir Ceyhan ve Esra Dermancıoğlu bulunuyor.

Anne Yarısı dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler ve canlandırdıkları karakterler şöyle:

Burcu Özberk: Zeynep Aksoy

Cihangir Ceyhan: Ali Altay

Esra Dermancıoğlu: Meryem Altay

Melisa Duru Ünal: Ege Altay

Selen Uçer: Altın Bayındır

Fatih Gühan: Kadir Bayındır

Yeliz Korkmaz: Nazlı Altay

Cansu Fırıncı: Asım Kınık

Merve Şen: Sibel

ANNE YARISI HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Anne Yarısı dizisi normal yayın takviminde her salı akşamı saat 20.00'de NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Yayın programında değişiklik olmadığı takdirde dizinin yeni bölümleri bu gün ve saatte yayınlanmaya devam edecek.