Anne Yarısı 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu, dizinin takipçileri arasında en çok merak edilen konular arasında. Anne Yarısı 10. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın, 9. bölümün ekrana gelmesinin ardından Now'un resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılması bekleniyor. Özcan ile Nazlı'nın felaketle sonuçlanan düğününün ardından neler yaşanacağı, yeni fragmanla birlikte netlik kazanacak.

Anne Yarısı 10. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin fragmanları genellikle yeni bölümün yayınlanmasının ardından paylaşılıyor. Fragman yayınlandığında Now'un resmi internet sitesindeki dizi sayfasından ve kanalın sosyal medya hesaplarından izlenebilecek.

ANNE YARISI 9. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Altın ve Meryem'in gözaltına alındığını öğrenen Ali, Zeynep'le birlikte apar topar karakola gider. Zeynep'ten şikâyetçi olmamasını isteyen Ali, Zeynep'in öne sürdüğü şartı kabul etmek zorunda kalır. İhbarı kimin yaptığını araştıran Ali'nin aklına ilk gelen isim Songül olur, ancak onunla konuştuktan sonra işin arkasında Nazlı'nın olduğundan emin olur.

Evden kovulan Asım, Fidan'ı onu aldatmadığına inandırıp eve dönmenin yollarını ararken, arkadaşı Bahar'ın evine sığınan Songül de Asım'la yeniden iletişim kurmaya çalışır. Zeynep'in arkadaşı Merve'nin Kapadokya'ya gelmesiyle iki arkadaş hasret giderir. Ancak Merve'nin Sibel'in aslında hasta olmadığını söylemesi Zeynep'i çileden çıkarır. Ablasıyla yüzleşen Zeynep, onlardan şehri terk etmelerini ister.

Nazlı'yı yalnız bıraktıklarını fark eden Ali, Nazlı ve Özcan'la konuşarak ilişkilerini resmiyete dökmelerini ister. Zaten buna hazırlıklı olan Özcan için düğün hazırlıkları başlar. Ancak büyük bir mutlulukla başlayan düğün, ağır bir felaketle sonuçlanacaktır.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Anne Yarısı'nın son bölümünde Ali, Zeynep'in haberi olmadan onunla resmi nikâh işlemlerini tamamladı. Böylece hem kızından ayrılmanın önüne geçti hem de annesinin hapse girme ihtimalini ortadan kaldırdı. Gerçeği öğrenen Zeynep öfkeyle nikâhı iptal ettirmek için harekete geçti, ancak Ali buna karşı da önlem almıştı. Zeynep'i iki gün boyunca bir bağ evinde tutan Ali, iptal sürecinin önünü kesti.

Evlilik haberini konaktakilere açıklamak Meryem'e kalırken, en çok sevinen Ege oldu. Haberi Ege'den öğrenen Bayındır ailesinde ise şok yaşandı. Altın oğlunun kurtulduğuna sevinirken Kadir yıkıldı. Sibel'in şantajından kurtulmak için karısının altınlarını çalan Asım'ın oyunu ortaya çıktı ve Asım ile Songül konaktan kovuldu. Altın yüzünden zor günler geçiren Nazlı ile Özcan'ın ilişkisinde ise Nazlı büyük bir hamle yaptı. Bağ evinde baş başa geçen iki gün, Zeynep ile Ali'yi birbirine iyice yaklaştırdı.

ANNE YARISI HANGİ KANALDA, NASIL İZLENİR?

Anne Yarısı, NOW ekranlarında salı akşamları yayınlanıyor. Diziyi yayın saatinde canlı izlemek isteyenler, NOW'un resmi internet sitesindeki canlı yayın sayfasını ya da kanalın mobil uygulamasını kullanabiliyor.

Kaçırılan bölümler ise yayının ardından NOW'un resmi dijital platformlarında tek parça olarak izleyiciye sunuluyor. Güvenli ve kesintisiz bir izleme için doğrulanmamış üçüncü taraf bağlantılar yerine kanalın resmi platformlarının tercih edilmesi öneriliyor.

ANNE YARISI KONUSU NE?

Anne Yarısı, sekiz yıl önce yaşanan büyük bir kaybın ardından yolları aynı çocuk sayesinde yeniden kesişen Ali ile Zeynep'in hikâyesini anlatıyor. Geçmişin izleri silinmemişken iki karakter, kendilerini hem duygusal hem de zorlu bir mücadelenin ortasında buluyor.

Dizide geçmişte saklanan sırlar, aile bağları, fedakârlıklar ve velayet mücadelesi hikâyenin omurgasını oluşturuyor. Ali ile Zeynep'in küçük Ege etrafında şekillenen ilişkisi, her bölümde yeni bir sınavla karşı karşıya kalıyor.

ANNE YARISI OYUNCULARI KİMLER?

Anne Yarısı'nın başrollerinde Cihangir Ceyhan, Burcu Özberk ve Esra Dermancıoğlu yer alıyor. Cihangir Ceyhan dizide Ali'ye, Burcu Özberk Zeynep'e hayat verirken, Esra Dermancıoğlu hikâyede kilit bir role sahip olan Meryem karakterini canlandırıyor.

Dizinin geniş kadrosunda ayrıca Selen Uçer, Fatih Gühan, Cansu Fırıncı, Mert Denizmen, Merve Şen, Dilşah Demir, İlayda Çevik, Ömer Nadir Civelek, Deniz Gürkan, Berkay Akdemir, Yeliz Korkmaz, Abdurrahman Yunusoğlu, Ürüncan Keskin, Melisa Duru Ünal, Umut Kaplıca ve Murat Balcı bulunuyor.

ANNE YARISI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Anne Yarısı'nın hikâyesi Kapadokya'da geçiyor. Peri bacaları, taş evleri ve kendine özgü doğasıyla Kapadokya, dizinin aile sırları ve geçmişle hesaplaşma üzerine kurulu hikâyesine güçlü bir görsel atmosfer katıyor. Ali ile Zeynep'in karşı karşıya geldiği sahnelerin yanı sıra aile konağında geçen sahneler de dikkat çekiyor.