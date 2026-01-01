Ankara okullar tatil mi? 2 Ocak 2026 Cuma son dakika Ankara okullar tatil mi olacak?

Ankara okullar tatil mi son dakika 2 Ocak! Ankara'da 2 Ocak 2026 Cuma günü eğitim-öğretim faaliyetlerinin durumu kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesiyle birlikte resmi açıklamalar yakından takip ediliyor.

ANKARA OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA!

1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla Ankara Valiliği ya da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2 Ocak 2026 Cuma günü için okulların tatil edildiğine dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Mevcut bilgiler doğrultusunda Ankara genelinde okullarda eğitim-öğretimin normal şekilde süreceği bildiriliyor. Yetkili mercilerden bu yönde yayımlanmış bir karar ya da duyuru bulunmuyor.

Buna karşın hava koşullarına ilişkin yapılan uyarılar nedeniyle süreç anlık olarak izleniyor. Yoğun soğuk, don ve buzlanma riskine dikkat çekilirken, valilikten gün içerisinde yeni bir karar çıkması ihtimali de bulunuyor. En güncel gelişmeler için Ankara Valiliği'nin resmi internet sitesi ile sosyal medya hesaplarının takip edilmesi gerektiği hatırlatılıyor.

ANKARA OKULLAR TATİL Mİ 2 OCAK 2026

2 Ocak 2026 Cuma günü için Ankara'da okulların tatil edilmesine yönelik alınmış bir karar şu aşamada bulunmuyor. Diğer bazı illerde, özellikle doğu bölgelerinde kar yağışı nedeniyle tatil kararları alınmış olsa da Ankara için benzer bir uygulama söz konusu değil. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam edeceği bilgisi paylaşılıyor.

Yetkililer tarafından yapılan resmi bir açıklama olmadığı sürece okulların açık kabul edildiği belirtiliyor. Hava şartlarına bağlı olarak gelişebilecek yeni durumlar nedeniyle karar mekanizmasının açık olduğu, olası bir değişikliğin yalnızca resmi kanallar üzerinden duyurulacağı aktarılıyor.

ANKARA HAVA DURUMU 2 OCAK CUMA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve güvenilir kaynakların tahminlerine göre Ankara'da 2 Ocak 2026 Cuma günü hava güneşli ya da az bulutlu olacak. Yoğun kar yağışı beklentisi bulunmazken, önceki günlerde etkili olan hafif kar yağışlarının ardından havanın açması bekleniyor. Buna rağmen soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Sıcaklıkların gece ve sabah saatlerinde -8°C ile -13°C arasında, gün içerisinde ise -2°C ila -1°C civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Don ve buzlanma riskinin yüksek olduğu vurgulanırken, özellikle sabah saatlerinde yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olunması yönünde uyarılar yapılıyor. Rüzgarın hafif eseceği bilgisi de paylaşılan detaylar arasında yer alıyor.