Ankara helikopter kazası SON DAKİKA! Ankara'da askeri helikopter mi düştü, neden düştü?

Ankara’dan gelen son dakika bilgileri, kamuoyunun dikkatini Kara Havacılık Komutanlığı’na ait bir askeri helikopter kazasına çevirdi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Ankara’nın Temelli bölgesinde eğitim uçuşu gerçekleştiren bir CH-47 ağır nakliye helikopteri kaza kırıma uğradı.

ANKARA HELİKOPTER KAZASI SON DAKİKA!

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Kara Havacılık Komutanlığımıza ait bir CH-47 Ağır Nakliye Helikopterimiz, eğitim uçuşu icra ettiği Ankara/Temelli bölgesinde henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Personelimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur. Kaza kırım nedeni yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirlenecektir.”

Olayın ardından bölgede teknik incelemeler başlatılırken, kazanın tüm yönleriyle araştırıldığı bildirildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

ANKARA'DA ASKERİ HELİKOPTER NEDEN DÜŞTÜ?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Temelli'de, eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Kara Havacılık Komutanlığına ait CH-47 ağır nakliye helikopterindeki personele ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yılmaz, Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Silahlı Kuvvetlerimize ve kazadan sağ kurtulan personelimize geçmiş olsun. Yaşanan kazanın nedeni tüm yönleriyle ve titizlikle incelenecektir." dedi.