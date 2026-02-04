Ankara elektrik kesintisi! 4-5 Şubat Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 4 Şubat günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

AKYURT

Akyurt ilçesinde şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında 4 Şubat 2026 tarihinde 09.30 ile 14.30 saatleri arasında Ahmetadil ve Mavi Selvi sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

5 Şubat 2026 tarihinde 09.30 ile 13.30 saatleri arasında Gülyaz, Şehit Yunus Yılmaz, Ahmetadil, Zafer, Ali Kuşçu, Aşık Veysel, Eşref Apak, Devrez, Köşe, Menekşe, Oğuzhan, Sakin, Sumru, Karanfil, Deniz, Uğur, Yavuz, Söğüt, Çevre, Hoca Ahmet Yesevi, Bulut, Çamlıca, Sancak, Can, Bodrum, Lale, Alparslan ve Necip Fazıl Kısakürek sokakları elektrik kesintisinden etkilenecektir.

6 Şubat 2026 tarihinde ise 09.30 ile 11.30 saatleri arasında yalnızca Ahmetadil Sokağı'nda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BALA

Bala ilçesinde 4 Şubat 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında 19 Mayıs Afşar, Atatürk, Adnan Kahveci, Torunoğlu, Dadaloğlu, Yayla Afşar, Fatih Sultan Mehmet Afşar, Yeniköy ve Koçyayla bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

5 Şubat 2026 tarihinde 10.00 ile 18.00 saatleri arasında Ahiboğaz, Karapınar, Sakarya, Fatih Caddesi, Beynam, Beynam Çiftliği ve çevresindeki çok sayıda sokak ve mevkiide elektrik kesintisi yaşanacaktır.

6 Şubat 2026 tarihinde 09.00 ile 12.00 saatleri arasında Avni Akyol, Çavuşlu, Köseli ve Tolkoy bölgelerinde, aynı gün 16.00 ile 18.00 saatleri arasında ise Yassıhüyük, Sarıoba, Sazlar, Yeniköseler ve çevresindeki kırsal alanlarda elektrik kesintisi olacaktır.

BEYPAZARI

Beypazarı ilçesinde 4 Şubat 2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında Fatih, Harman, İpekyolu, Şehit Mustafa Bozkurt ve Kırbaşı sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

6 Şubat 2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında Macun Mahallesi'nde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

ELMADAĞ

Elmadağ ilçesinde 5 Şubat 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Papatya, Nenehatun, Ladin, Gençlik, Saray, Düzce, Ercan, Lala, Zambak ve Leylak sokaklarında elektrik kesintisi olacaktır.