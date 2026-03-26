Ankara elektrik kesintisi! 26-27 Mart Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 26 Mart günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Altındağ

27 Mart 2026 tarihinde saat 22.00 ile 06.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Çataldağ, İğde, Konuklar, Tan, Taşçılar, Tayyare, Topçular, Çetiner, Fuat Börekçi, Alataş, Adnan Saygun, Kırgız, Pala ve Çerkeş sokakları etkilenecektir.

Bala

26 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Gülbağı ve Gölbek bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

27 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Beynam Konakları, Atatürk Caddesi, Beynam Çiftlik mevkii, Kale Boğazı, Beynam, Yenipınar ve Dağ Evleri bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün saat 09.00 ile 17.00 arasında Abazlı 79 Afet Konutu ve Abazlı bölgelerinde de kesinti olacaktır.

Beypazarı

26 Mart 2026 tarihinde saat 11.00 ile 14.00 arasında Adaören, İncepelit ve Yoğunpelit bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

27 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Seki, Sobran Küme ve Orta bölgelerinde kesinti yapılacaktır.

Aynı gün saat 10.00 ile 13.00 arasında Hamzalar, Karapınar, Yukarıgüney, Karaköy mücavir alanı, Yıldız Küme, Sekli, Hırkatepe, Dudaş, Aşağıgüney, Nuhhoca, Dağşeyhler, Uluköy, Aşağı ve Karaköy bölgeleri etkilenecektir.

Yine 27 Mart 2026 tarihinde saat 12.30 ile 15.30 arasında Bağlar, Kanuni Sultan Süleyman, Beytepe Mahallesi, Beytepe ve 1771 sokaklarında elektrik kesintisi olacaktır.

Çankaya

26 Mart 2026 tarihinde saat 14.00 ile 17.00 arasında 465, 444, 443, 442, 435 ve 428 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi yapılacaktır.

27 Mart 2026 tarihinde saat 10.30 ile 11.30 arasında 1784, 1785, 1778, 1730, 1779 bölümleri, Malazgirt, 1768, 1781, 1787, 1760, 1782, Kanuni Sultan Süleyman, 1788, 1780, Yavuz Sultan Selim ve 1759 sokakları etkilenecektir.

Aynı gün saat 12.30 ile 15.30 arasında Bağlar, Kanuni Sultan Süleyman, Beytepe Mahallesi, Beytepe ve 1771 sokaklarında da elektrik kesintisi uygulanacaktır.