Ankara elektrik kesintisi! 20-21 Şubat Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 20 Şubat günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 20 ŞUBAT

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Çankaya

Çankaya ilçesinde 20 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 14.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bakım çalışması yapılacaktır.

Aynı gün saat 10.30 ile 11.30 arasında Alacaatlı, Hilal ve 3651 sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.00 arasında Aşkar Yaylası, Yaylabeyi, Kaş Eski Köseler, 133 Sokak, Yeniköseler, Gölbaşı, Kızılcakişla, Kaş Eskiköseler, Kayabaşı, Taşpınar, Babayakup ve Orta Eskiköseler bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.

21 Şubat 2026 tarihinde saat 21.30 ile 02.00 arasında Dumlupınar bölgesinde şebeke iyileştirme çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Çeliktepe, Doğancılar, Bilgiç, Göktaşı, Çamlıbel, 399 Sokak, Ziya Oral ve Çetin sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Akyurt

Akyurt ilçesinde 21 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında Ahmetadil ve Mavi Selvi sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün saat 09.15 ile 14.15 arasında Enver Paşa, Evren Büğdüz, Mustafa Özbek, 313 Sokak, Ebru, Ulupınar, 156 Sokak, Balıkhisar Köy İçi, 150 Sokak, Kaymakam A. Galip Kaya, 307 Sokak, 154 Sokak, Yıldırım Beyazıt, 152 Sokak, 157 Sokak, 304 Sokak, 320 Sokak, 158 Sokak, 312 Sokak, 301 Sokak, Çankırı, 310 Sokak, 27 Sokak, 319 Sokak, Çelikli, 155 Sokak, Büğdüz, 303 Sokak, 302 Sokak, 308 Sokak, 300 Sokak, 305 Sokak, 309 Sokak, 23 Sokak, Özyeşilbağ, 400 Sokak ve 151 Sokak bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları sebebiyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

21 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.30 arasında Atatürk, 1 Sokak, Afşar, Ahmetadil, Kozayağı, Demirtaş, Kuyucak, Karatepe, Tavşancık, Eşmedere, Kuyucak Küme, Değirmenkaya, Yeşilöz, Karahöyük, Yeniçöte, Hançılı, Elecik, Yılanlı, Yüzbey, Hasayaz, Sırıklı, Koyunbaba, Gündoğmuş, Kınık, Akcataş, Şemsettin ve Beykavağı bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22 Şubat 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.00 arasında Özündere, 185 Sokak, 134 Sokak, 194 Sokak, 189 Sokak, 190 Sokak, 186 Sokak, 187 Sokak, 181 Sokak, Samut, Kızık ve Kızık Küme bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün saat 09.15 ile 14.30 arasında Kaymakam A. Galip Kaya, Büğdüz, Çankırı, Nilda Yolu, Şeyhler ve 252 Sokak bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 14.45 arasında Nilda Yolu, Kaymakam A. Galip Kaya, Timurhan, 277 Sokak, 270 Sokak, 264 Sokak, 268 Sokak, 274 Sokak, 267 Sokak, 266 Sokak, 269 Sokak, 261 Sokak, 276 Sokak, 252 Sokak, Yıldırım Sokak, 263 Sokak, 258 Sokak, 259 Sokak, 257 Sokak ve Şeyhler bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Keçiören

Keçiören ilçesinde 20 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 13.00 arasında Yem Sanayii, Atatürk, Gölgeli Kaya, Çim, 56 Sokak, Çiğdem 1, Karadeniz, Papatya, Akın, Çiğdem 2, Menderes, Çınar, Çiğdem, Gül 1, Ülker 1, İstiklal, Mimar Sinan, Menekşe, Odabaşı, Hacı Bayram Veli, Başçavuş, Papatya 1, Barbaros, Gökdere, Yağmur, Pamuk, 19 Mayıs, Mutlu, İstasyon, Gür, Yunus Emre, Eser, Ülker, Nergiz, Hâkimler ve Menderes sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün saat 10.30 ile 14.00 arasında Eyüp Sabri Tuncer, Hâkimler, Lozan, Yem Sanayii, Gazi, Hanönü, Mevlana 1, 19 Mayıs, Meyve, 3151 Sokak, Kudal, Han 2, Gündüz, Kızılırmak, Meşe, Sincap, Samsun Devlet Yolu, Baraj, Özcan, Yeni Bahar, Toburoğlu, Özcan 7, Karakaya, Serin, Odabaşı, Sedef, Mimar Sinan, 2121 Sokak, Erdoğan, Güzin, Han 7, Güven, Güzel, Ada, Selim, Armağan, Alıç, Özcan 6, Özcan 8, Özcan 1, Ahlatlı, Han 8, Han 6, Pamuk 1, Özcan 2, İl, Özcan 5, Özcan 4, Özcan 3, Hanardı, 3149 Sokak, Taburoğlu, Lala Harmanı, Selim, Kudal, Satılmış Karakaya ve 56 Sokak bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

21 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.00 arasında ilk belirtilen bölgelerde şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında yeniden elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün saat 10.00 ile 11.00 arasında ikinci belirtilen bölgelerde kısa süreli elektrik kesintisi yapılacaktır.

21 Şubat 2026 tarihinde saat 11.00 ile 13.00 arasında ise Fatih bölgesinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.