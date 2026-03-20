Ankara elektrik kesintisi! 20-21-22 Mart Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 20 Mart günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çankaya'da şu anda devam eden anlık elektrik kesintileri bulunmaktadır. Kesintilerin nedeni şebeke arızasıdır ve çalışmalar sürmektedir. Veriler değişiklik gösterebilir.

Alacaatlı

Alacaatlı Mahallesi'nde Sokak, Alacaatlı Sokak, Alacaatlı Mahallesi Sokak, 2064 Sokak, 3250/1 Sokak, 3276 Sokak, 3313 Sokak, 3318 Sokak, 3346 Sokak, 3349 Sokak, 3363 Sokak, 3378/1 Sokak, 3408 Sokak, 4897 Sokak, 4899 Sokak, 4900 Sokak, 4903 Sokak, 4939 Sokak, 4956 Sokak, 5091 Sokak, Türkkonut Sokak ve Odabaşı Sokak çevresinde şebeke arızası nedeniyle elektrik kesintisi yaşanmaktadır. Yetkililer, enerjinin en kısa sürede yeniden verileceğini bildirmektedir.

Dodurga

Dodurga Mahallesi'nde Türkkonut Sokak, Işıltan Konut Yapı Kooperatifi Sokak, Dodurga Mahallesi Sokak, Yeşilpark Sitesi Sokak, Sevkur Sokak, Çınarcık Müjdeevler Sitesi Sokak, Kaçkar Kardelen Sitesi Sokak, YED Sitesi Sokak, 3442/1 Sokak, Melis Sokak ve Odabaşı Sokak çevresinde şebeke arızası nedeniyle elektrik kesintisi devam etmektedir. Ekiplerin arızayı gidermek için çalıştığı belirtilmektedir.

Konutkent

Konutkent'te 3028 Sokak ve Diyap Ağa Sokak çevresinde şebeke arızası nedeniyle anlık elektrik kesintisi bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede yeniden sağlanması beklenmektedir.

Yaşamkent

Yaşamkent'te 3055 Sokak, 3123 Sokak, 3124 Sokak, 3125 Sokak, 3127 Sokak, 3129 Sokak, 3130 Sokak, 3132 Sokak ve Diyap Ağa Sokak çevresinde şebeke arızası nedeniyle elektrik kesintisi yaşanmaktadır. Çalışmaların devam ettiği bildirilmektedir.

Koru

Koru'da Doğan Taşdelen Sokak çevresinde şebeke arızası nedeniyle elektrik kesintisi bulunmaktadır.

Tınaztepe

Tınaztepe'de Hacıyolu Sokak çevresinde şebeke arızası nedeniyle elektrik kesintisi yaşanmaktadır.

Çankaya'daki planlı elektrik kesintileri ise şu şekildedir:

24 Mart 2026

24 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1955 Sokak ve 1956 Sokak'ta planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün saat 09.00 ile 12.00 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında Tepe Çalışanları Sitesi, İlkevim Sitesi, Güvengir Önder Sokak ve Zakir Sokak çevresinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

25 Mart 2026

25 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Dodurga bölgesinde Sevkur Sokak, Kaçkar Kardelen Sitesi, Dodurga Mahallesi, 3442/1 Sokak, YED Sitesi, Yeşilpark Sitesi, Işıltan Konut Yapı Kooperatifi, Çınarcık Müjdeevler Sitesi, Melis Sokak ve Odabaşı Sokak çevresinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün saat 09.30 ile 12.30 arasında, şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında A, Alahacılı, Kerpiç, Hıdırlar, Kirazoğlu, İnler, Büyükkonak, Karailyas, Yukarı Toydemir, Esen, 555 Sokak, Okul Özyurt, Yaprakbayırı, Bahçecik, 100. Yıl, Köprü, Avdanlı, Giriş, Tepe Üstü, Aşağı Toydemir, Sarıkaya Türktaciri, Yaralı, Aşağı Türktaciri, Aşağı Kocahacılı, Adatoprakpınar, Hacımuslu, Beşköprü, 1651 Sokak, Sabanca, Tepe Altı, Karabenli, Merkez, Yukarı Kocahacılı, Ördekgölü, Kavak, 252 Sokak, 1755 Sokak, Saraycık, Evliyafakı, Ilıca, Kabak ve Soğulca çevresinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.