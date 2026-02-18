Ankara elektrik kesintisi! 18-19 Şubat Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 18 Şubat günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Akyurt

Akyurt ilçesinde 19.02.2026 tarihinde saat 09.15 ile 11.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bakım çalışması yapılacaktır. Kesintiden Şeyhler Caddesi ve Sokak etkilenecektir.

Beypazarı

Beypazarı ilçesinde 18.02.2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bakım çalışması yapılacaktır. Bu kesintiden Kuzucular ve Yenice mahalleleri etkilenecektir.

Aynı ilçede 18.02.2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında Şahin Demirci, Dibekören, Şehit Ercan Altınok, 303. Sokak, Hürriyet, Postane, Yunus, 306. Sokak, 301. Sokak, 304. Sokak, Atatürk Cumhuriyet, Çayırhan, Atatürk, Park, Mehmet Kaynak, Hüsamettin Yüksel, 311. Sokak, 302. Sokak ve Fatih çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Beypazarı ilçesinde ayrıca 19.02.2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Cumhuriyet, Develik, Dikiciler Çarşısı, Dikiciler, Eski Belediye, İhsan Yavaş, Kayhan Güven, Suluhan, Yokuş ve Kapan çevresinde elektrik kesintisi olacaktır.

Güdül

Güdül ilçesinde 18.02.2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında A Kümesi Akkaya, Fatih Sultan Mehmet 1, Köroğlu, Çiğdem, Savaşlar, Oğuz, Lale 1, Ahmet Çavuş, Şehit Ayhan Oğuz, Pamuk Dede, Şehit Necibettin Altay, Mehmet Çavuş, Koca Muhtar, Sancakcılar, Menekşe, Ankara, Yunus Emre, İmamoğlu, Beğböğrek, Oğuz Kaan, Öksüzler, Gazi Ali Çavuş, Barbaros, Sorgun, Alperenler, Yağmur Baba, Sele, Karagöz, Atatürk, Semerci ve Ahmet Onbaşı çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı ilçede 18.02.2026 tarihinde saat 09.00 ile 10.00 arasında Salihler, C Kümesi İlhanköy ve A Kümesi İlhanköy bölgelerinde bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Güdül ilçesinde 20.02.2026 tarihinde saat 10.30 ile 17.30 arasında Piri Reis, 3. Çukurören, 2. Çukurören ve 1. Çukurören bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Yenimahalle

Yenimahalle ilçesinde 18.02.2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 3370. Sokak, Beyler, Düşkent Konut Yapı Kooperatifi, 3250 1. Sokak, Lapis Konut Yapı Kooperatifi, 3388 1. Sokak, 3380. Sokak, Düşkent Sitesi, 3158. Sokak, Park Yamaç Evleri, Şehit Hayrettin Eren, İlk Flora Konut Yapı Kooperatifi, Ladin Evleri Yapı Kooperatifi, 3376. Sokak, 3387. Sokak, 3377 1. Sokak, Alacaatlı, 3300. Sokak, Bahçekent Villa Konut Yapı Kooperatifi, 3364. Sokak, 5053. Sokak, 5052. Sokak, Amfora Sitesi, Çayyolu Koru Sitesi, Duru Irmak Konut Yapı Kooperatifi, Alacaatlı Mahallesi, Park, 3358. Sokak, Gazililer Sitesi Konut Yapı Kooperatifi, 3296. Cadde, 5022. Sokak, Şehit Mesut Yağan, 5009. Sokak, 3375. Sokak, 5084. Sokak, 5030. Sokak, 3377. Sokak, 5027. Sokak, 4981. Sokak, 4980. Sokak, 3367. Sokak, 5016. Sokak, 5008. Sokak, Şehit Eren Bülbül, 3381 3. Sokak, 3381 1. Sokak, 3381 2. Sokak, 3357. Sokak, 3363. Sokak ve 5017. Sokak çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Yenimahalle ilçesinde 19.02.2026 tarihinde saat 09.00 ile 14.00 arasında 1857. Sokak'ta şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı ilçede 19.02.2026 tarihinde saat 09.30 ile 14.30 arasında 2377. Sokak, 2416. Sokak, 2394. Sokak, 2398. Sokak, 2391. Sokak, 2393. Sokak, 2391 1. Sokak, 2395. Sokak, 2392. Sokak, 2386. Sokak, Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, 2387. Sokak ve 2389. Sokak çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Yenimahalle ilçesinde 20.02.2026 tarihinde saat 10.30 ile 14.00 arasında Eyüp Sabri Tuncer, Hakimler, Lozan, Yem Sanayii, Gazi, Hanönü, Mevlana 1, 19 Mayıs, Meyve, 3151. Sokak, Kudal, Han 2, Gündüz, Kızılırmak, Meşe, Sincap, Samsun Devlet Yolu, Baraj, Özcan, Yeni Bahar, Yem Sanayi, Toburoğlu, Özcan 7, Karakaya, Serin, Odabaşı, Sedef, Mimar Sinan, 2121. Sokak, Erdoğan, Güzin, Han 7, Güven, Güzel, Ada, Selim, Armağan, Alıç, Özcan 6, Özcan 8, Özcan 1, Ahlatlı, Han 8, Han 6, Pamuk 1, Özcan 2, İl, Özcan 5, Özcan 4, Özcan 3, Hanardı, 3149. Sokak, Taburoğlu, Lala Harmanı, Selim, Kudal, Satılmış Karakaya ve 56. Sokak çevresinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.