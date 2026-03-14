Ankara elektrik kesintisi! 15-16 Mart Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 14 Mart günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ALTINDAĞ

15 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bakım çalışması yapılacaktır. Elektrik kesintisinden Altın, Odabaşı, Ekinci·k, Odabaşı Karşıyaka ve Bekpınar Yolu etkilenecektir.

15 Mart 2026 tarihinde saat 08.00 ile 14.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bakım çalışması yapılacaktır. Elektrik kesintisinden Dökümhane, Tornacı, Sebze Bahçeleri, Tesviyeci, Çilingir 2 ve Kaynakçı etkilenecektir.

18 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bakım çalışması yapılacaktır. Elektrik kesintisinden 2026, Bayam Merkez, Yukarı Seki, Alıççık, Yemişenlioğlu, Tekke ve Merkez etkilenecektir.

BEYPAZARI

16 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 ile 15.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bakım çalışması yapılacaktır. Elektrik kesintisinden Elvanlar ve Uluhan etkilenecektir.

16 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bakım çalışması yapılacaktır. Elektrik kesintisinden Bağlar, Kanuni Sultan Süleyman, Beytepe Mahallesi, Beytepe ve 1771 etkilenecektir.

ÇANKAYA

16 Mart 2026 tarihinde saat 09.15 ile 14.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bakım çalışması yapılacaktır. Elektrik kesintisinden Yazanlar etkilenecektir.

18 Mart 2026 tarihinde saat 09.15 ile 14.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bakım çalışması yapılacaktır. Elektrik kesintisinden Çobanyıldızı ve Şehit Ersan etkilenecektir.

16 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bakım çalışması yapılacaktır. Elektrik kesintisinden Bağlar, Kanuni Sultan Süleyman, Beytepe Mahallesi, Beytepe ve 1771 etkilenecektir.

16 Mart 2026 tarihinde saat 11.00 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bakım çalışması yapılacaktır. Elektrik kesintisinden 551, Galip Erdem, 622, Medine Müdafii, Güneypark, 621, 2191, 620, 623, 624 ve 625 etkilenecektir.

17 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bakım çalışması yapılacaktır. Elektrik kesintisinden Dodurga Köyü Yolu ve Dodurga Mahallesi etkilenecektir.

17 Mart 2026 tarihinde saat 10.30 ile 15.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bakım çalışması yapılacaktır. Elektrik kesintisinden 5174, Şafak, Dodurga Mahallesi, 5180, 5166, 5175, 5173 ve 5168 etkilenecektir.

17 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 14.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bakım çalışması yapılacaktır. Elektrik kesintisinden Baştaş Çim. Fab. Civarı Konut Evleri, Ongün, Ağır, Akyüz, Bulut, Ekinci, Seyit Ali Güler, Yıldırım, Akçiçek, Bener, Yılmaz, Ekrem Kavur, Taşova ve Çıra etkilenecektir.