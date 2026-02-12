Haberler

Ankara elektrik kesintisi! 12-13 Şubat Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi! 12-13 Şubat Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Ankara Başkent elektrik kesintisi! 12 Şubat günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, 12 Şubat Ankara'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Ankara'da Keçiören, Çankaya, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi kesintisi araştırılıyor. Peki, Ankara elektrik kesintisi kaç saat sürecek, elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi...

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 12 Şubat günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

BEYPAZARI

12 Şubat 2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Hilal, Şehit Mustafa Bozkurt, Cami, Fatih 1, İpekyolu, Şehit Mustafa Bozkurt İstiklal ve Kırbaşı cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı tarihte 09.30 ile 16.00 saatleri arasında yine şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında Başören, Mezra ve Yeşilağaç bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAMLIDERE

12 Şubat 2026 tarihinde 13.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Yayla Gebeler, Korkmazlar, Alakoç, Yayla Meşeler, Yayla Avşarlar, Yayla Üyücek, Hamzalar, Berçinyayalar, Eskice Şahinler, Şahinler, Yayla Alakoç, Gebeler ve Berçinçatak bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

POLATLI

12 Şubat 2026 tarihinde 09.30 ile 16.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Hacıtugrul Mücavir, İstasyon, Köy Yolu Üstü Güney, Macun, Köy Yolu Altı Kuzey, Hacı Bayram Veli, Eskişehir Yolu, Yenidoğan, Kuşcu Mücavir ve Örnek Kuşcu bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

13 Şubat 2026 tarihinde 09.30 ile 14.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında Aşağı Yenimehmetli ve Yukarı Yenimehmetli bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

14 Şubat 2026 tarihinde 09.30 ile 12.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Altınyıldız, Ertem, Özsu, Bıldırcın, Çalı, Gürgür ve Olukpınar bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

