Ankara elektrik kesintisi! 10-11 Şubat Ankara'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 10 Şubat günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ALTINDAĞ

Tarih ve Saat: 11 Şubat 2026, 09.00 – 17.00

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar: Beşevler, Şehit Mehmet Serkan Meşe 1, Ginolu, Barbaros, Didi, Şehit Hasan Özdemir, Yeni Sanayi Sitesi, İstikbal, Yeni Sanayi Sitesi 2. Kısım 5, Bayram Aydın, Çelebiler, Yeni Sanayi Sitesi 2. Kısım 3, Yeni Sanayi Sitesi 2. Kısım, Hüseyin Avni İnce, Mudanya, Ali Kütük, Atatürk, Veziroğlu, 1386. Sokak, Abdullah Faruki, Pire, Bahar, Varlık, Seyfettin Karahan, Yeni Evler, Nuhlar.

Tarih ve Saat: 12 Şubat 2026, 22.00 – 06.00

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar: 877. Sokak, 873/5. Sokak, Taşdelen, 1052. Sokak, 28. Sokak, Mehmet Akif Ersoy, Zemheri, 873/3. Sokak, 866. Sokak, 873/2. Sokak, 859. Sokak, Asalet, 873/4. Sokak.

BEYPAZARI

Tarih ve Saat: 10 Şubat 2026, 09.30 – 17.00

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar: Şehit Hakan Toydemir, Fatih 1, Sakarya, Şehit Mustafa Bozkurt, Harman.

Tarih ve Saat: 12 Şubat 2026, 09.30 – 17.00

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar: Hilal, Şehit Mustafa Bozkurt, Cami, Fatih 1, İpekyolu, Şehit Mustafa Bozkurt İstiklal, Kırbaşı.

Tarih ve Saat: 12 Şubat 2026, 09.30 – 16.00

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar: Başören, Mezra, Yeşilağaç.

KALECİK

Tarih ve Saat: 11 Şubat 2026, 10.00 – 18.00

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar: Küçükcamili, 19 Mayıs, Avni Akyol, Çatalören, Boyalık, Büyükboyalık Sitesi, Kekliçek, Yeniköy, Küçükbayat, Büyükcamili, Küçükboyalık, Büyükbayat, Büyükboyalık, Üçem, Şehriban, Çatalçeşme.

POLATLI

Tarih ve Saat: 10 Şubat 2026, 09.30 – 17.30

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar: 133. Sokak, Babayakup.

Tarih ve Saat: 10 Şubat 2026, 09.30 – 15.30

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar: Katrancı, Şerefligökgöz.

Tarih ve Saat: 10 Şubat 2026, 09.30 – 12.30

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar: Yolun Üstü Müslüm, Yolun Altı Müslüm.

Tarih ve Saat: 10 Şubat 2026, 09.30 – 11.30

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar: Gedikli 12, Gedikli Küme, Gedikli 74, Gedikli 81, Gedikli, Gedikli 80, Gedikli 83, Gedikli 75, Gedikli 82, Gedikli 72, Gedikli 94, Gedikli 78, Gedikli 49.

Tarih ve Saat: 11 Şubat 2026, 09.30 – 13.30

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar: Ahmetadil, Altunçanak, Abbas, Hürriyet, Muzaffer Türkoğlu, E-90 Karayolu Kenarı, Kazım Karabekir, Babayakup, Adile Naşit, Ihlamurkent, Miraç, Alcı Mahallesi, Ördek, Telli, Aaaa, Siyahlale, Yükselin, Şükür, Malıköy, Bedirhan, Ülker, Ödemiş, Mohaç, Ferhat, Adanır, Sanal, Narkökü, Ücret, Alagöz, Sinop, 2070. Sokak, Türk Şerefli, Türkşerefli, Hisarlıkaya, Çokören, Arıkan.

Tarih ve Saat: 12 Şubat 2026, 09.30 – 16.30

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar: Hacıtuğrul Mücavir, İstasyon, Köy Yolu Üstü Güney, Macun, Köy Yolu Altı Kuzey, Hacı Bayram Veli, Eskişehir Yolu, Yenidoğan, Kuşcu Mücavir, Örnek Kuşcu.