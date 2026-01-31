Ankara elektrik kesintisi! 1-2 Şubat Ankara'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 1 Şubat günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

BEYPAZARI

2 Şubat 2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Sancak, Alemdar, Şehit Mustafa Bozkurt, Güven 1, Harman, Kırbaşı ve Okul caddelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

4 Şubat 2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında Fatih 1, Harman, İpekyolu, Şehit Mustafa Bozkurt (İstiklal) ve Kırbaşı caddelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

ETİMESGUT

1 Şubat 2026 tarihinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Fatih Sultan Mehmet Caddesi ile 171, 173, 187, 195, 196, 197, 198, 199, 200 ve 201 sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.

Aynı gün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında 2460 sokakta bakım çalışması sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

2 Şubat 2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında 4494 sokak, Evliya Çelebi Caddesi ve 4462 sokakta elektrik kesintisi planlanmaktadır.

2 Şubat 2026 tarihinde 09.30 ile 12.00 saatleri arasında Selahaddin Eyyubi Caddesi'nde, 09.30 ile 11.00 saatleri arasında Ayaş Ankara Yolu ve Söğüt bölgesinde, 12.00 ile 13.30 saatleri arasında ise Orhan Bey Caddesi'nde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

3 Şubat 2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında 4493, 4497 ve 4510 sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı gün 09.30 ile 11.00 saatleri arasında 1671 ve 6039 sokaklarda, 12.00 ile 13.30 saatleri arasında Uluç Ali Paşa ve Tapduk Emre caddelerinde kesinti olacaktır.

4 Şubat 2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında Sultan Mahmut Caddesi, 4494 sokak, Evliya Çelebi Caddesi ve 4471 sokakta elektrik kesintisi planlanmaktadır.

4 Şubat 2026 tarihinde 09.30 ile 11.00 saatleri arasında Turkuaz Mahallesi Kuyupınar mevkii, Yukarı Yurtçu, 4466 ve 4467 sokaklarında kesinti uygulanacaktır.

Aynı gün 12.00 ile 13.30 saatleri arasında Onur Kent Sitesi, Eskişehir Devlet Yolu, Yapracık Mahallesi, Akdeniz Sitesi, Akdenizkent Konut Yapı Kooperatifi, Dumlupınar ve Gökçeköy Sitesi'nde elektrik kesintisi olacaktır.

2 Şubat 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Tedkent Konut Yapı Kooperatifi, Turgut Özal Caddesi, Ankara Şehir Yolu, Turkuaz Villaları, Elitler Konut Yapı Kooperatifi, Hacılar bölgesi, Tulumtaş ve çevresindeki çok sayıda sokakta geniş kapsamlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı bölgede 4 Şubat 2026 tarihinde de 09.00 ile 17.00 saatleri arasında benzer kapsamda kesinti yapılacaktır.

4 Şubat 2026 tarihinde 09.00 ile 14.00 saatleri arasında Başkent Üniversitesi Erkek Öğrenci Yurdu çevresi, Tekdal, Huzur Kent Yapı Kooperatifi ve Yapracık bölgesinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Aynı gün 10.00 ile 14.00 saatleri arasında 2468 ve 2472 sokaklarda, 16.30 ile 17.30 saatleri arasında ise 10, 548, 554, 559 ve 560 sokaklar ile Saçak 91 Konut Yapı Kooperatifi çevresinde elektrik kesintisi olacaktır.

SİNCAN

1 Şubat 2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında Miktar Caddesi, Adnan Menderes Caddesi, Gimat bölgesi ve çevresindeki çok sayıda sokakta şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün 13.00 ile 17.00 saatleri arasında Necip Fazıl Caddesi'nde elektrik kesintisi olacaktır.

2 Şubat 2026 tarihinde 09.30 ile 15.00 saatleri arasında Aşkar Yaylası, Yaylabeyi, Yeniköseler, Kaş Eskiköseler, Kayabaşı, Taşpınar, Babayakup ve çevre yerleşimlerde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

2 Şubat 2026 tarihinde 10.00 ile 17.00 saatleri arasında Buhara, Polatlar, Çimşit, Saraycık ve çevresindeki sokaklarda bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün 13.30 ile 16.30 saatleri arasında Gazi Mustafa Kemal Caddesi'nde elektrik kesintisi olacaktır.

3 Şubat 2026 tarihinde 10.00 ile 12.00 saatleri arasında Mevlana ve Farabi caddelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

4 Şubat 2026 tarihinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Sidre, Kazım Karabekir ve çevresindeki sokaklarda şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmaktadır.