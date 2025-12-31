Ankara elektrik kesintisi! 1-2 Ocak Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 1 Ocak günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

02 Ocak 2026

Bakım Çalışması

Saat: 10.00 – 17.30

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar:

Kahramanlar, Yeni Ankara, Çifteler, Soysal, Dumlupınar, Talatpaşa

Bakım Çalışması

Saat: 10.00 – 11.00

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen sokak:

2790 Sokak

Bakım Çalışması

Saat: 11.30 – 14.30

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar:

1819, 1796, 1815, 1686, Gönül, 1816

Bakım Çalışması

Saat: 14.00 – 17.30

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde, sokak ve mahalleler:

Hırabaşoğlu, Ahmetadil, 499, 604/4, 568, 555 Caddesi, 569, 560, 567, 558, 559, 561, 562, 554, 555, Yukarı İmrahor Mahallesi, 565, 564, 563, 557, Orta İmrahor, 566

03 Ocak 2026

Bakım Çalışması

Saat: 09.30 – 17.30

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar:

Divrik, 1022, Kaya, Foça, Baklavacı, Camii, Recep Demirci, Abdülhakhami·t, Cepken, Dikili, Tülay, Duru, Çaykara, Alacalı, Mustafa Asım Köksal, Çağla, Buket, Bahtiyar, Şehit Suat Akıncı, Durak, Yunus Emre, Cem, Çulluk, Dökmeci, Fatih, Çekirge, Şehit Murat Azizo, Kalan, Gün Sazak, Sanatoryum, Sakızadası, Çamlık, Çaldağı, Derya, Çığ, Cirit, Çubuk

Bakım Çalışması

Saat: 11.00 – 15.00

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar:

Yayalar, Beyler, Kayabaşı, Sedat Simavi, Yeşil, Aluçdağı, Tepebaş, Yağlıca Aluç, Dökük İçi, Yağlıca Aluç Kayabaşı, Sarıkaya, Kent, İ. Melih Gökçek, Mavi

05 Ocak 2026

Bakım Çalışması

Saat: 09.30 – 17.30

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar:

665, 554, 555, Karataş, 555 Caddesi

Bakım Çalışması

Saat: 09.30 – 17.30

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen cadde ve sokaklar:

Divrik, 1022, Kaya, Foça, Baklavacı, Camii, Recep Demirci, Abdülhakhami·t, Cepken, Dikili, Tülay, Duru, Çaykara, Alacalı, Mustafa Asım Köksal, Çağla, Buket, Bahtiyar, Şehit Suat Akıncı, Durak, Yunus Emre, Cem, Çulluk, Dökmeci, Fatih, Çekirge, Şehit Murat Azizo, Kalan, Gün Sazak, Sanatoryum, Sakızadası, Çamlık, Çaldağı, Derya, Çığ, Cirit, Çubuk