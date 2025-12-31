Ankara elektrik kesintisi! 1-2 Ocak Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:
ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
02 Ocak 2026
Bakım Çalışması
Saat: 10.00 – 17.30
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen cadde ve sokaklar:
Kahramanlar, Yeni Ankara, Çifteler, Soysal, Dumlupınar, Talatpaşa
Bakım Çalışması
Saat: 10.00 – 11.00
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen sokak:
2790 Sokak
Bakım Çalışması
Saat: 11.30 – 14.30
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen cadde ve sokaklar:
1819, 1796, 1815, 1686, Gönül, 1816
Bakım Çalışması
Saat: 14.00 – 17.30
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen cadde, sokak ve mahalleler:
Hırabaşoğlu, Ahmetadil, 499, 604/4, 568, 555 Caddesi, 569, 560, 567, 558, 559, 561, 562, 554, 555, Yukarı İmrahor Mahallesi, 565, 564, 563, 557, Orta İmrahor, 566
03 Ocak 2026
Bakım Çalışması
Saat: 09.30 – 17.30
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen cadde ve sokaklar:
Divrik, 1022, Kaya, Foça, Baklavacı, Camii, Recep Demirci, Abdülhakhami·t, Cepken, Dikili, Tülay, Duru, Çaykara, Alacalı, Mustafa Asım Köksal, Çağla, Buket, Bahtiyar, Şehit Suat Akıncı, Durak, Yunus Emre, Cem, Çulluk, Dökmeci, Fatih, Çekirge, Şehit Murat Azizo, Kalan, Gün Sazak, Sanatoryum, Sakızadası, Çamlık, Çaldağı, Derya, Çığ, Cirit, Çubuk
Bakım Çalışması
Saat: 11.00 – 15.00
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen cadde ve sokaklar:
Yayalar, Beyler, Kayabaşı, Sedat Simavi, Yeşil, Aluçdağı, Tepebaş, Yağlıca Aluç, Dökük İçi, Yağlıca Aluç Kayabaşı, Sarıkaya, Kent, İ. Melih Gökçek, Mavi
05 Ocak 2026
Bakım Çalışması
Saat: 09.30 – 17.30
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen cadde ve sokaklar:
665, 554, 555, Karataş, 555 Caddesi
Bakım Çalışması
Saat: 09.30 – 17.30
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen cadde ve sokaklar:
