Ankara EDAŞ elektrik kesintisi! 18-19 Aralık Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 18 Aralık günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çalışmalar devam etmektedir. Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: Şebeke arızası

Yaşamkent Mahallesi 3122 Sokak bölgesinde bilgimiz dâhilinde bir şebeke arızası bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Yaşamkent Mahallesi 3125 Sokak bölgesinde bilgimiz dâhilinde bir şebeke arızası bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Yaşamkent Mahallesi 3129 Sokak bölgesinde bilgimiz dâhilinde bir şebeke arızası bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Yaşamkent Mahallesi 3131 Sokak bölgesinde bilgimiz dâhilinde bir şebeke arızası bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Yaşamkent Mahallesi 3130 Sokak bölgesinde bilgimiz dâhilinde bir şebeke arızası bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Yaşamkent Mahallesi 3134 Sokak bölgesinde bilgimiz dâhilinde bir şebeke arızası bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Emek Mahallesi 14 Sokak bölgesinde bilgimiz dâhilinde bir şebeke arızası bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Emek Mahallesi Şehit Meryem Yılmaztürk Sokak bölgesinde bilgimiz dâhilinde bir şebeke arızası bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.

Emek Mahallesi 12 Sokak bölgesinde bilgimiz dâhilinde bir şebeke arızası bulunmaktadır. Enerjinin en kısa sürede verilmesi sağlanacaktır.