"Kanal D ekranlarında yayınlanan Beyaz'la Joker, her bölümüyle sosyal medyanın ve Google trendlerinin zirvesine yerleşiyor. Beyazıt Öztürk'ün samimi sunumuyla 3 milyon TL'lik büyük ödül için ter döken yarışmacılara yöneltilen Beyaz'la Joker soruları, izleyiciler tarafından da anlık olarak takip ediliyor. Ekran başındakilerin cevaplarını bulmak için birbiriyle yarıştığı o merak uyandıran soruları ve programın en güncel yanıtlarını sizler için bir araya getirdik." Anıtkabir'de yer alan Aslanlı Yol'da kaç adet aslan heykeli bulunmaktadır?

ANITKABİR'DE YER ALAN ASLANLI YOL'DA KAÇ ADET ASLAN HEYKELİ BULUNMAKTADIR?

A: 12

B: 16

C: 20

D: 24

Cevap : D

ATATÜRK'ün huzuruna hazırlamak için yapılmış olan 262 metre uzunluğundaki yolun iki yanında oturmuş pozisyonda 24 Türk Oğuz boyunu simgeleyen 24 aslan heykeli bulunmaktadır.