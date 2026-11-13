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Andorra Cebelitarık maçı hangi kanalda, Andorra Cebelitarık nereden CANLI izlenir?

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Andorra Cebelitarık maçı hangi kanalda, Andorra Cebelitarık nereden CANLI izlenir?
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UEFA Uluslar Ligi'nde 13 Kasım 2026 Cuma günü futbolseverleri heyecanlı bir mücadele bekliyor. Andorra, Cebelitarık ile karşı karşıya gelecek. Milli maç arasında oynanacak karşılaşma, futbolseverlerin ilgisini çekiyor. Futbolseverler, Andorra Cebelitarık maçının hangi kanalda yayınlanacağını ve nereden canlı izlenebileceğini araştırıyor.

Andorra ile Cebelitarık arasındaki UEFA Uluslar Ligi maçı, 13 Kasım 2026 Cuma günü Türkiye saatiyle 22.45'te Encamp'taki Estadi de la FAF'ta oynanacak. Karşılaşmanın Türkiye'de yayın hakkına sahip bir kanal bulunmuyor. İşte Andorra Cebelitarık maçının yayın bilgileri ve merak edilen tüm detaylar.

ANDORRA CEBELİTARIK MAÇI HANGİ KANALDA?

Andorra Cebelitarık maçı, Türkiye'de herhangi bir kanaldan yayınlanmayacak.

ANDORRA CEBELİTARIK NEREDEN CANLI İZLENİR?

Andorra Cebelitarık maçının Türkiye'de resmi bir canlı yayını bulunmuyor. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, maçın gelişmelerini canlı skor uygulamaları ve ülkelerin futbol federasyonlarının resmi sosyal medya hesapları üzerinden izleyebilir.

ANDORRA CEBELİTARIK MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Andorra Cebelitarık maçının Türkiye'de yayıncısı olmadığı için şifresiz ya da şifreli bir yayın seçeneği bulunmuyor.

ANDORRA CEBELİTARIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Andorra Cebelitarık maçı, 13 Kasım 2026 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak.

ANDORRA CEBELİTARIK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Andorra ile Cebelitarık arasındaki karşılaşma, Encamp'taki Estadi de la FAF'ta oynanacak.

ANDORRA CEBELİTARIK MAÇI CANLI SKOR

Maç daha başlamadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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