Türkiye'de son yıllarda çok sektörlü büyüme modeliyle dikkat çeken holding yapılarından biri olan Anahat Holding, kısa sürede farklı alanlardaki yatırımlarıyla iş dünyasında kendine yer edinmiştir. İstanbul merkezli olarak faaliyet gösteren holding, enerji, inşaat, varlık yönetimi, teknoloji, lojistik, havacılık ve medya gibi stratejik sektörlerde konumlanan şirketleri aynı çatı altında toplamaktadır. Peki, Anahat Holding bünyesindeki şirketler hangileri? Anahat Holding ne iş yapar? GAİN Medya, Anahat Holding'in mi? Holding'e dair merak edilen tüm detaylar haberimizde...

ANAHAT HOLDİNG NE İŞ YAPAR?

Anahat Holding, çok sektörlü bir yatırım ve yönetim modeliyle faaliyet göstermektedir. Holding bünyesinde yer alan şirketler; enerji üretimi ve yönetimi, inşaat ve altyapı projeleri, kıymetli madenler, varlık yönetimi, uluslararası ticaret, lojistik, teknoloji, robotik sistemler, çevre teknolojileri, havacılık ve medya alanlarında faaliyet yürütmektedir.

Holdingin merkez ofisi İstanbul'un finans ve iş dünyasının önemli merkezlerinden biri olan Ataşehir'de bulunmaktadır. Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre Anahat Holding, 2022 yılında resmî olarak faaliyete geçmiştir. Holdingin kurucusu Selahattin Aydın, farklı sektörlerdeki şirketleri tek bir kurumsal yapı altında toplayarak ölçeklenebilir ve sürdürülebilir bir yatırım ekosistemi oluşturmayı hedeflemiştir.

Anahat Holding'in iş yapış modeli; sektörler arası sinerji oluşturmak, uzun vadeli yatırımlara odaklanmak ve yerel ile uluslararası pazarlarda rekabet edebilir şirketler geliştirmek üzerine kuruludur. Enerji ve inşaat gibi geleneksel sektörlerin yanı sıra teknoloji, robotik ve medya gibi yenilikçi alanlara yapılan yatırımlar, holdingin geniş vizyonunu ortaya koymaktadır.

ANAHAT HOLDİNG BÜNYESİNDEKİ ŞİRKETLER HANGİLERİ?

Anahat Holding bünyesinde, farklı sektörlerde faaliyet gösteren çok sayıda şirket bulunmaktadır. Bu şirketler, holdingin çok yönlü yatırım stratejisinin somut bir yansıması olarak dikkat çekmektedir. Ticaret Sicil Gazetesi kayıtları ve kamuya açık bilgilere göre Anahat Holding iştirakleri şu şekildedir:

IC KIYMETLİ MADENLER A.Ş.

Kıymetli madenler alanında faaliyet gösteren şirket, değerli metal ticareti ve ilgili finansal işlemler üzerine çalışmaktadır.

ANAHAT ENERJİ A.Ş.

Enerji sektöründe konumlanan şirket, enerji üretimi, yönetimi ve yatırımları alanlarında faaliyet yürütmektedir.

IC LOJİSTİK VE DIŞ TİCARET A.Ş.

Uluslararası ticaret ve lojistik alanında hizmet veren şirket, dış ticaret operasyonları ve tedarik zinciri yönetimi konularında faaliyet göstermektedir.

ANADOLU KILAVUZLUK A.Ş.

Denizcilik ve kılavuzluk hizmetleri alanında faaliyet gösteren şirket, liman ve deniz taşımacılığı odaklı çalışmalarıyla öne çıkmaktadır.

ITS TECH

Teknoloji ve yazılım çözümleri geliştiren ITS Tech, dijital dönüşüm ve teknoloji tabanlı projeler üzerinde çalışmaktadır.

AVRASYA ROBOTİK

Robotik sistemler ve otomasyon teknolojileri alanında faaliyet gösteren Avrasya Robotik, endüstriyel ve teknolojik çözümler sunmaktadır.

ZERO WATES

Çevre teknolojileri ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarıyla bilinen Zero Wates, atık yönetimi ve çevresel çözümler alanında faaliyet göstermektedir.

AVRASYA AIR

Havacılık sektöründe konumlanan Avrasya Air, hava taşımacılığı ve havacılık hizmetleri alanında faaliyet göstermektedir.

GAİN MEDYA

Anahat Holding'in medya alanındaki en dikkat çekici yatırımı olan GAİN Medya, 2025 yılının Şubat ayında holding bünyesine katılmıştır. Dijital yayıncılık ve yeni nesil medya içerikleriyle tanınan GAİN Medya, bu satın almayla birlikte Anahat Holding'in medya sektöründeki varlığını güçlendirmiştir.