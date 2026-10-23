Anadolu Vakfı burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Anadolu Vakfı burs sonuçlarının açıklanacağı kesin tarih henüz duyurulmadı. Vakfın farklı platformlarında iki ayrı bilgi yer alıyor: Başvuru sisteminde sonuçların kasım ayının ilk iki haftasında, sıkça sorulan sorular bölümünde ise aralık ayının ilk haftasında açıklanacağı belirtiliyor. İşte Anadolu Vakfı burs sonuçlarına dair bilinmesi gerekenler.

ANADOLU VAKFI BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026-2027 dönemi Anadolu Vakfı burs sonuçlarının açıklanacağı kesin gün henüz netlik kazanmadı. Vakfın burs başvuru platformundaki değerlendirme açıklamasına göre sonuçların kasım ayının ilk iki haftasında, yani 1-14 Kasım 2026 tarihleri arasında paylaşılması bekleniyor. Öte yandan vakfın sıkça sorulan sorular bölümünde, burs sonuçlarının her yıl aralık ayının ilk haftasında duyurulduğu ifade ediliyor. Bu nedenle adayların, kesin bir tarih için vakfın güncel duyurularını takip etmesi gerekiyor.

ANADOLU VAKFI BURS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Burs sonuçları, Anadolu Vakfı’nın resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak. Başvuru yapan öğrenciler, sitedeki “Burs Başvuru Sonuçları” bölümünden ya da vakfın çevrim içi başvuru sistemine giriş yaparak başvurularının olumlu ya da olumsuz sonuçlanıp sonuçlanmadığını öğrenebilecek.

BAŞVURULAR NE ZAMAN SONA ERDİ?

Anadolu Vakfı’nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı burs başvuruları, 1 Eylül ile 30 Eylül 2026 tarihleri arasında alındı. Başvuruların sona ermesinin ardından değerlendirme süreci başladı. Mülakat aşamasına kalan öğrencilere telefon ya da kısa mesaj yoluyla bilgi veriliyor. Başvurunun sisteme gönderilmiş olması, öğrencinin burs almaya hak kazandığı anlamına gelmiyor.

BURS KAZANANLAR HANGİ BELGELERİ TESLİM EDECEK?

Burs almaya hak kazanan öğrenciler, sisteme giriş yaptıktan sonra kendilerinden istenen belgelerin listesini görebilecek. Adayların bu belgeleri önce sisteme yüklemesi, ardından ıslak imzalı ya da resmi asıllarını posta yoluyla Anadolu Vakfı’na göndermesi gerekiyor. Belgelerini belirtilen süre içinde eksik gönderen ya da teslim etmeyen öğrenciler burs haklarını kaybedebiliyor.

ANADOLU VAKFI BURSU NE ZAMAN YATACAK?

Anadolu Vakfı burs ödemeleri, eğitim öğretim yılı boyunca ekim ile haziran arasındaki 9 aylık dönemde aylık olarak yapılıyor. Yeni bursiyer seçilen öğrenciler için sonuçlar geç açıklandığından ilk ödemenin ocak ayından itibaren başlaması bekleniyor.

ANADOLU VAKFI BURSU NE KADAR?

Geçen yıl Anadolu Vakfı bursu, İstanbul, Ankara ve İzmir’de okuyan öğrenciler için aylık 8 bin lira, diğer illerdeki öğrenciler için ise aylık 6 bin 500 lira olarak ödenmişti. 2026-2027 dönemi için burs miktarına ilişkin güncel bilginin vakıf tarafından açıklanması bekleniyor.