Anadolu Efes Paris maçı hangi kanalda, nereden CANLI izlenir?

EuroLeague heyecanında sahne alacak Anadolu Efes ile Paris arasındaki mücadele, sporseverlerin yakın takibinde. Karşılaşmayı ekran başından takip etmek isteyenler, maçın yayın saati, yayıncı kuruluşu ve canlı izleme seçenekleri hakkında bilgi edinmek istiyor. Anadolu Efes – Paris maçını canlı izlemek için hangi kanal tercih edilmeli?

ANADOLU EFES – PARIS MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

EuroLeague heyecanında Anadolu Efes, Paris ekibiyle karşı karşıya geliyor. Basketbolseverler bu önemli mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağını ve maç saatini merak ediyor. Karşılaşma, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

ANADOLU EFES – PARIS MAÇI S SPORT PLUS CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Müsabakayı dijital platform üzerinden izlemek isteyenler için S Sport Plus seçeneği bulunuyor. S Sport Plus, uydu yayınına ek olarak internet üzerinden erişim sağlanan ve şifreli yayın yapan bir platformdur. Mobil cihazlar, tabletler ve bilgisayarlar üzerinden canlı maç izleme imkânı sunmaktadır.

ANADOLU EFES – PARIS MAÇI S SPORT CANLI YAYIN VE PLATFORM DETAYLARI

Karşılaşma aynı zamanda S Sport kanalından da canlı yayınlanacak. S Sport; Kablo TV'de 240, Tivibu'da 73, Turkcell TV+'ta 77 ve Vodafone TV'de 11 numaralı kanallar üzerinden izlenebiliyor. Yayın, Türksat uydusu ve internet platformları aracılığıyla şifreli olarak sunulmaktadır.

ANADOLU EFES – PARIS MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Anadolu Efes ile Paris arasında oynanacak EuroLeague karşılaşması, 7 Ocak Çarşamba günü basketbolseverlerle buluşacak.

ANADOLU EFES – PARIS MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecanla beklenen mücadelede ilk düdük, 20.30'da çalacak.

ANADOLU EFES – PARIS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

EuroLeague karşılaşması İstanbul'da oynanacak. Anadolu Efes ile Paris'i karşı karşıya getirecek mücadeleye, Sinan Erdem Spor Salonu ev sahipliği yapacak.