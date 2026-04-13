Anadolu Efes Fenerbahçe maçı hangi kanalda, Anadolu Efes Fenerbahçe nereden CANLI izlenir?

Basketbolseverlerin merakla beklediği Anadolu Efes – Fenerbahçe Beko karşılaşması bu akşam hangi kanalda yayınlanacak ve nereden canlı izlenebilecek sorusu gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. EuroLeague ve Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin iki güçlü ekibini karşı karşıya getiren bu dev mücadele, canlı yayın bilgileriyle birlikte sporseverler tarafından yakından takip ediliyor.

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak kritik maç için yayın bilgileri netleşti mi, karşılaşma hangi platformdan canlı izlenebilir sorusu taraftarların odağında. Basketbol tutkunları, bu önemli derbiyi canlı takip edebilmek için kanal ve yayın seçeneklerini araştırırken, maçın detayları da büyük ilgi görüyor.

ANADOLU EFES – FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 26. haftasında oynanacak Anadolu Efes – Fenerbahçe Beko karşılaşması basketbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Kritik mücadele, beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak ve şifreli platformlar üzerinden izlenebilecek.

ANADOLU EFES – FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA?

Dev derbi niteliği taşıyan Anadolu Efes – Fenerbahçe Beko maçı 13 Nisan Pazartesi günü saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşma, Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin en önemli maçlarından biri olarak dikkat çekiyor.

ANADOLU EFES – FENERBAHÇE BEKO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Zorlu mücadele İstanbul’da yer alan Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak. İki ezeli rakip, sezonun kritik haftasında bir kez daha karşı karşıya gelerek zirve yarışında önemli bir sınav verecek.

MAÇIN CANLI YAYIN BİLGİLERİ VE PLATFORM DETAYLARI

Basketbolseverler karşılaşmayı beIN Sports 5 üzerinden Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar ve Türksat uydusu aracılığıyla takip edebilecek. Ayrıca maç, şifreli yayın olarak dijital platformlar üzerinden de izlenebilecek.

TAKIMLARIN SON DURUMU VE SEZON PERFORMANSI

Anadolu Efes, ligde geride kalan 25 haftada 16 galibiyet ve 9 mağlubiyet alarak üst sıralarda yer alıyor. Fenerbahçe Beko ise 25 maçta 21 galibiyetle liderlik mücadelesini sürdürüyor. Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertli ekip 97-94 kazanmıştı.

Osman DEMİR
