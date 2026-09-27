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Anadolu Efes Beşiktaş maçı hangi kanalda, Anadolu Efes Beşiktaş basket maçı nereden CANLI izlenir?

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Anadolu Efes Beşiktaş maçı hangi kanalda, Anadolu Efes Beşiktaş basket maçı nereden CANLI izlenir?
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Basketbol Süper Ligi'nde dev bir derbi heyecanı yaşanacak. Anadolu Efes ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği mücadele öncesinde basketbolseverler, "Anadolu Efes Beşiktaş maçı hangi kanalda?" ve "Anadolu Efes Beşiktaş basket maçı nereden canlı izlenir?" sorularının yanıtını araştırıyor. Karşılaşmanın yayın bilgileri, başlama saati ve canlı izleme seçenekleri haberimizde.

Anadolu Efes ve Beşiktaş, Basketbol Süper Ligi'nde kritik bir randevuda buluşuyor. İstanbul ekiplerinin çekişmeli mücadelesini kaçırmak istemeyen taraftarlar, maçın hangi kanalda yayınlanacağını ve canlı yayına nasıl ulaşabileceklerini merak ediyor. İşte Anadolu Efes - Beşiktaş maçının saati, yayın kanalı ve canlı izleme detayları.

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ANADOLU EFES - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes ile Beşiktaş arasında oynanacak Basketbol Süper Ligi karşılaşması, beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Derbiyi takip etmek isteyen izleyiciler, maçı naklen yayın kapsamında beIN Sports 5 üzerinden ekran başında izleyebilecek.

ANADOLU EFES - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

İki İstanbul ekibi, bugün 27 Eylül 2026 Pazar günü parkede kozlarını paylaşacak. Karşılaşma, Basketbol Süper Ligi takvimi kapsamında akşam saatlerinde oynanacak.

ANADOLU EFES - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes - Beşiktaş maçı Türkiye saatiyle 20.30'da başlayacak. Yayın saatinde son dakika değişikliği yapılma ihtimaline karşı basketbolseverlerin maç öncesinde güncel programı kontrol etmesi tavsiye ediliyor.

ANADOLU EFES - BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak. Salonda taraftarlarını arkasına alacak ekipler, sezonun kritik karşılaşmalarından birinde galibiyet hedefiyle parkeye çıkacak.

BEIN SPORTS 5 HANGİ PLATFORMDA, KAÇINCI KANALDA?

beIN Sports 5, Digiturk platformunda 81. kanal üzerinden izlenebiliyor. Platformlardaki kanal numaralarının zaman zaman güncellenebildiğini hatırlatmakta fayda var. Bu nedenle izleyicilerin, maç saatinden önce kullandıkları platformun güncel kanal listesine göz atması öneriliyor.

ANADOLU EFES - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?

Karşılaşmayı televizyondan takip etmek isteyenler Digiturk 81. kanaldaki beIN Sports 5 yayınını tercih edebilir. Bunun yanı sıra yayıncı kuruluşun resmi dijital platformları da canlı izleme seçenekleri arasında yer alıyor. Ancak internet üzerinden yapılan yayınlarda bağlantı kaynaklı kesintiler yaşanabileceği unutulmamalı. 

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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