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Anadolu Efes Bayern Münih maçı hangi kanalda, Anadolu Efes Bayern Münih maçı nereden CANLI izlenir?

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Anadolu Efes Bayern Münih maçı hangi kanalda, Anadolu Efes Bayern Münih maçı nereden CANLI izlenir?
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EuroLeague'de heyecan dolu bir mücadele basketbolseverleri bekliyor. Anadolu Efes, sahasında Alman temsilcisi Bayern Münih'i ağırlayacak. Avrupa'nın en üst düzey basketbol organizasyonunda galibiyet hedefiyle parkeye çıkacak lacivert-beyazlıların karşılaşması öncesinde basketbolseverler, maçın yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Peki, Anadolu Efes Bayern Münih maçı hangi kanalda, Anadolu Efes Bayern Münih maçı nereden canlı izlenir? İşte maçın saati, yayın kanalı ve merak edilen tüm detaylar

Anadolu Efes, EuroLeague'de taraftarı önünde zorlu bir sınava çıkıyor. Lacivert-beyazlıların Bayern Münih karşısında oynayacağı mücadele, basketbol tutkunlarının merakla beklediği karşılaşmalar arasında yer alıyor. Anadolu Efes Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Karşılaşma şifresiz mi yayınlanacak? Tüm ayrıntılar haberimizin devamında...

ANADOLU EFES BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?

EuroLeague'de Anadolu Efes, Alman ekibi Bayern Münih'i konuk ediyor. İki takım arasındaki mücadele, bugün, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanacak.

ANADOLU EFES BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes-Bayern Münih karşılaşması Türkiye saatiyle 20.30'da başlayacak. Maç saatinde değişiklik yapılma ihtimaline karşı basketbolseverlerin güncel programı takip etmesi önem taşıyor.

ANADOLU EFES BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes ile Bayern Münih arasındaki EuroLeague mücadelesi, S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma şifreli yayınlanacağı için maçı izlemek isteyenlerin ilgili platformlara abone olması gerekiyor.

ANADOLU EFES BAYERN MÜNİH MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

S Sport 2 üzerinden izlemek isteyen basketbolseverler, karşılaşmayı Turkcell TV+'ta 78. kanaldan takip edebilecek. S Sport 2 yayınlarına ayrıca Disney Plus'ın web platformu üzerinden de ulaşılabiliyor.

S Sport Plus ise yalnızca internet üzerinden yayın yapıyor. Kanalın Digiturk, D-Smart ve Tivibu gibi televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor. Bu nedenle maçı S Sport Plus'tan izlemek isteyenlerin dijital platform üzerinden yayına erişmesi gerekiyor. Kanal numaraları ve yayın bağlantıları zaman zaman değişebildiği için maç öncesinde güncel bilgilerin kontrol edilmesi öneriliyor.

ANADOLU EFES BAYERN MÜNİH MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Anadolu Efes'in ev sahipliği yapacağı karşılaşma, İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Lacivert-beyazlılar taraftarı önünde galibiyet hedeflerken, Bayern Münih ise zorlu İstanbul deplasmanından galibiyetle dönmenin peşinde.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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