Anadolu Efes Baskonia maçı hangi kanalda? Anadolu Efes Baskonia maçı CANLI nereden izlenir?

Euroleague takviminde dikkat çeken Anadolu Efes– Baskonia mücadelesi, sporseverlerin yakın takibinde bulunuyor. Canlı yayınla takip etmek isteyen izleyiciler, maçın hangi platformlardan izlenebileceği, saat bilgisi ve erişim seçenekleri hakkında bilgi arıyor. Özellikle yayın detayları ve canlı maç imkanları merak edilen konuların başında geliyor.

ANADOLU EFES VS BASKONIA MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Euroleague'de önemli karşılaşmalardan biri, Anadolu Efes ile Baskonia arasında oynanacak. Mücadele, S Sport Plus ve S Sport kanalları üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

ANADOLU EFES–BASKONIA MAÇI S SPORT PLUS CANLI İZLEME DETAYLARI

S Sport Plus, uydu ve dijital platformlar aracılığıyla erişilebilen bir spor kanalıdır. Maç, şifreli yayın kapsamında Türksat uydusu ve internet üzerinden izlenebilecek.

ANADOLU EFES–BASKONIA MAÇI S SPORT CANLI YAYIN DETAYLARI

S Sport kanalı, Kablo TV, Tivibu, Turkcell TV+ ve Vodafone TV platformlarında farklı kanal numaralarından izlenebilir. Yayın, uydu ve dijital platformlar üzerinden abonelik gerektiren şifreli yayın şeklinde ekrana geliyor.

ANADOLU EFES–BASKONIA MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Euroleague takviminde yer alan Anadolu Efes–Baskonia maçı, 15 Ocak Perşembe günü oynanacak.

ANADOLU EFES–BASKONIA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Mücadele, 20:30'da başlayacak ve basketbolseverler için heyecan dolu anlar sunacak.

ANADOLU EFES–BASKONIA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Anadolu Efes ile Baskonia arasındaki Euroleague maçı, İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.