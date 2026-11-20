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Anadolu Efes Asvel Villeurbanne maçı, bugün, 20 Kasım 2026 Cuma günü Türkiye saatiyle 20.30'da başlayacak ve S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. THY Euroleague kapsamında oynanacak karşılaşma İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Anadolu Efes Asvel Villeurbanne maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi ve nereden canlı izlenir soruları maç öncesinde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Anadolu Efes Asvel Villeurbanne maçının yayın bilgileri, kanal numaraları, başlama saati ve karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar.

ANADOLU EFES ASVEL VİLLEURBANNE MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes Asvel Villeurbanne maçı, S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

ANADOLU EFES ASVEL VİLLEURBANNE MAÇI S SPORT CANLI NASIL İZLENİR?

S Sport, Turkcell TV+'ta 77. kanaldan yayın yapıyor. Kanal ayrıca Disney Plus üzerinden de izlenebiliyor.

Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için izleyicilerin yayın öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

ANADOLU EFES ASVEL VİLLEURBANNE MAÇI S SPORT PLUS'TAN İZLENİR Mİ?

S Sport Plus, S Sport'un dijital yayın platformu olarak internet üzerinden hizmet veriyor. Abonelik sahibi izleyiciler, karşılaşmayı S Sport Plus'ın internet sitesi ve mobil uygulaması aracılığıyla telefon, tablet, bilgisayar ve akıllı televizyonlardan canlı izleyebiliyor.

ANADOLU EFES ASVEL VİLLEURBANNE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır. Euroleague maçlarının Türkiye yayın hakları S Sport'ta bulunduğu için karşılaşmayı izlemek isteyenlerin S Sport, S Sport Plus ya da Disney Plus aboneliğine sahip olması gerekiyor.

ANADOLU EFES ASVEL VİLLEURBANNE MAÇI NE ZAMAN?

Anadolu Efes Asvel Villeurbanne maçı, bugün, 20 Kasım 2026 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma THY Euroleague kapsamında gerçekleştirilecek.

ANADOLU EFES ASVEL VİLLEURBANNE MAÇI SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes Asvel Villeurbanne maçı Türkiye saatiyle 20.30'da başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında son dakika değişikliği yapılabileceği için basketbolseverlerin yayın öncesinde güncel bilgileri kontrol etmesi öneriliyor.

ANADOLU EFES ASVEL VİLLEURBANNE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Anadolu Efes ile Asvel Villeurbanne arasındaki THY Euroleague karşılaşması İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

ANADOLU EFES EVİNDE GALİBİYET ARIYOR

Anadolu Efes, taraftarı önünde Asvel Villeurbanne'ı yenerek Euroleague'deki hedeflerine bir adım daha yaklaşmak istiyor. Fransız ekibi ise İstanbul deplasmanından sürpriz bir galibiyetle dönmenin peşinde olacak.