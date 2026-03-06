Anadolu Efes Asvel maçı hangi kanalda, Anadolu Efes Asvel nereden CANLI izlenir?

Basketbolseverler, Anadolu Efes'in ASVEL karşısındaki THY EuroLeague maçını kaçırmak istemiyor. Anadolu Efes – ASVEL karşılaşması hangi kanalda ve hangi platformlardan CANLI izlenebilecek merak ediliyor. Canlı yayın bilgileri ve maç detayları haberimizde.

ANADOLU EFES ASVEL VILLEURBANNE MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Anadolu Efes, EuroLeague'de ASVEL Villeurbanne ile kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Maç, S Sport, S Sport Plus ve Idman TV üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

ANADOLU EFES-ASVEL MAÇI S SPORT'TAN CANLI İZLEME REHBERİ

S Sport kanalı, Tivibu 73 ve Turkcell TV+ 77 numaralı kanallardan, ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilir. Canlı maç keyfini kaçırmamak için platform bilgilerini kontrol edin.

ANADOLU EFES-ASVEL MAÇI S SPORT PLUS'TAN CANLI İZLEME REHBERİ

S Sport Plus, belirli frekanslar üzerinden Türksat uydusu ve internet platformları aracılığıyla şifreli olarak izlenebiliyor. Maçı canlı izlemek isteyen basketbolseverler bu seçenekleri tercih edebilir.

ANADOLU EFES-ASVEL MAÇI IDMAN TV'DEN CANLI İZLEME REHBERİ

Idman TV, Azerspace 46E frekansından ve Türksat uydusu ile internet üzerinden şifreli yayın yapıyor. EuroLeague heyecanını Idman TV ile evinizde takip edebilirsiniz.

ANADOLU EFES-ASVEL MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Anadolu Efes ve Asvel Villeurbanne arasındaki mücadele 06 Mart Cuma günü gerçekleşecek.

ANADOLU EFES-ASVEL MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Maç, 20:30'da başlayacak ve EuroLeague heyecanı saatler öncesinden taraftarları ekran başına kilitleyecek.

ANADOLU EFES-ASVEL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu, Anadolu Efes ve Asvel Villeurbanne'in karşılaşacağı dev EuroLeague maçına ev sahipliği yapacak.