Amedspor transfer yasağı kalktı mı?

TFF nezdinde yürütülen süreçte Amedspor’un transfer yasağıyla ilgili kritik aşamaya gelindiği belirtiliyor. Kulüp yönetiminin borç ve dosya kapatma çalışmalarını hızlandırdığı öğrenilirken, yasağın kaldırılması halinde yapılacak transfer hamleleri şimdiden merak konusu oldu. Taraftarlar ise resmi açıklamanın bir an önce yapılmasını bekliyor.

AMEDSPOR TRANSFER YASAĞI NEDEN ORTAYA ÇIKTI?

Diyarbakır temsilcisinde yaşanan transfer yasağının temelinde, Hollanda ekibi Go Ahead Eagles’tan transfer edilen Bobby Adekanye dosyası yer aldı. Nijerya asıllı Hollandalı futbolcunun bonservis ödemesinin belirlenen süre içinde yapılmaması üzerine, kulübün başvurusu FIFA’ya taşındı ve süreç uluslararası düzeyde yaptırıma dönüştü.

BOBBY ADEKANYE DOSYASINDA KRİTİK GELİŞME

Go Ahead Eagles’ın şikayeti sonrası FIFA, ödeme tamamlanana kadar geçerli olmak üzere Amedspor’a geçici transfer kısıtlaması getirdi. Kararın kamuoyuna yansımasının ardından hızlı şekilde harekete geçen kulüp yönetimi, ilgili bonservis bedelini eksiksiz olarak karşı tarafa iletti ve süreci çözüm aşamasına taşıdı.

TRANSFER YASAĞI FİFA SİSTEMİNDEN KALDIRILDI

Ödeme dekontlarının FIFA sistemine yüklenmesiyle birlikte Amedspor’un transfer yasağı resmi olarak kaldırıldı. Kulübün yasaklı statüden çıkarıldığı ve transfer engelinin tamamen sona erdiği bildirildi. Böylece yeşil-kırmızılı ekip, kadro planlamasında yeniden hareket alanı kazandı.

YÖNETİMDEN “SÜRESİZ CEZA” AÇIKLAMASI

Kulüp yetkilileri, basında yer alan “süresiz transfer yasağı” iddialarına da açıklık getirdi. Yapılan bilgilendirmede, uygulamanın kalıcı bir ceza olmadığı, borcun ödenmemesi nedeniyle devreye giren rutin bir FIFA prosedürü olduğu vurgulandı. Borcun kapatılmasıyla birlikte sürecin tamamen sona erdiği ifade edildi.