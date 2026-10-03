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Amedspor ile Alanyaspor, milli ara kapsamında hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Amedspor'un hazırlık maçı programında yapılan değişikliğin ardından Alanyaspor ile anlaşmaya varılırken, karşılaşmanın ayrıntıları belli oldu. Peki, Amedspor maçı ne zaman? Amedspor Alanyaspor maçı saat kaçta, nerede oynanacak? Detaylar...

AMEDSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Amedspor ile Alanyaspor arasındaki karşılaşma, milli ara kapsamında oynanacak hazırlık maçı olarak programlandı.

Amedspor'un daha önce Mardinspor ile hazırlık maçı yapması planlanıyordu. Ancak Mardinspor'daki teknik direktör arayışı ve kulüpte devam eden idari süreçler nedeniyle bu karşılaşma iptal edildi.

Programdaki değişikliğin ardından Amedspor, Alanyaspor ile hazırlık maçı konusunda anlaşmaya vardı. Antalya'daki çalışmalarını sürdüren yeşil-kırmızılı ekip, Alanya'daki mücadeleyle maç kondisyonunu korumayı hedefliyor.

AMEDSPOR ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Alanyaspor ile Amedspor arasında oynanacak hazırlık maçı bugün 16.30'da başlayacak.

AMEDSPOR ALANYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Amedspor-Alanyaspor hazırlık maçı Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak.

Karşılaşma sporseverlere ve basın mensuplarına kapalı gerçekleştirilecek. Bu nedenle mücadele için herhangi bir yayın bilgisi bulunmuyor.

AMEDSPOR'DA 7 FUTBOLCU FORMA GİYEMEYECEK

Amedspor, Alanyaspor karşısına tam kadro çıkamayacak. Yeşil-kırmızılı ekipte milli takım kamplarında bulunan 6 futbolcu hazırlık maçında forma giyemeyecek.

Takımda ayrıca sakatlığı bulunan Yira Sor da Alanyaspor karşısında görev yapamayacak. Böylece Amedspor'un hazırlık maçında toplam 7 futbolcusundan yararlanamayacağı belirtildi.

Eksiklerin bulunduğu karşılaşmada teknik heyetin diğer oyunculara daha fazla süre vermesi bekleniyor.

AMEDSPOR'UN HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI DEĞİŞTİ

Amedspor'un milli ara dönemindeki hazırlık maçı programında değişikliğe gidildi. Daha önce Mardinspor ile karşılaşması planlanan yeşil-kırmızılı ekip, bu mücadelenin iptal edilmesinin ardından Alanyaspor ile hazırlık maçı için anlaşmaya vardı.

Antalya'daki çalışmalarını sürdüren Amedspor, Alanya'da oynanacak karşılaşmayla birlikte oyuncularının maç kondisyonunu korumayı amaçlıyor. Alanyaspor cephesinde ise mücadele, kadrodaki oyuncuların performanslarını değerlendirmek ve maç eksiklerini gidermek için kullanılacak.