Amedspor Diagne bayrak olayı nedir? Mbaye Diagne Senegal bayrak olayı nedir?

Amedspor’un Süper Lig’e yükselmesiyle birlikte Diyarbakır’da yaşanan tarihi sevinç, maç sonrası saha içindeki kutlamalarla devam ederken beklenmedik bir olayla gündeme geldi. Iğdır FK karşılaşmasının bitiş düdüğünün ardından yaşanan coşkulu atmosferde, Senegalli futbolcu Mbaye Diagne’nin ülkesine ait bayrağı açmak istemesi kısa süreli bir gerginliğe neden oldu. Peki, Amedspor Mbaye Diagne Senegal bayrak olayı nedir? Detaylar...

Amedspor’un Süper Lig’e yükselmesiyle birlikte yaşanan kutlamalar, sahada beklenmedik bir gerilime sahne oldu. Senegalli futbolcu Mbaye Diagne’nin kutlama sırasında açmak istediği Senegal bayrağı, polis ekipleri tarafından yanlış anlaşılınca kısa süreli bir kriz yaşandı. Olay, kamuoyunda “Amedspor Mbaye Diagne Senegal bayrak olayı nedir?” sorusunu gündeme taşıdı.

Amedspor’un Süper Lig’e yükseldiği Iğdır FK karşılaşmasının ardından sahada kutlamalar başladı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte futbolcular ve taraftarlar büyük bir sevinç yaşarken, Mbaye Diagne de bu coşkuya kendi ülkesinin bayrağıyla katılmak istedi.

Diagne, yanında getirdiği Senegal bayrağını sahanın ortasında açmak için dizlerinin üzerine oturdu. Ancak bu sırada polis ekipleri müdahale ederek bayrağın açılmasına engel oldu. Güvenlik güçlerinin müdahalesi, bayrağın yanlış değerlendirilmesinden kaynaklandı.

Olayın büyümesi üzerine sahada kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Müdahale sırasında yaşanan karışıklık, çevrede bulunan yetkililerin devreye girmesiyle kontrol altına alındı.

