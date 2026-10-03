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Amedspor Alanyaspor maçı kaç kaç bitti? Amedspor Alanyaspor ÖZET ve GOLLER nereden izlenir?

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Amedspor Alanyaspor maçı kaç kaç bitti? Amedspor Alanyaspor ÖZET ve GOLLER nereden izlenir?
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Amedspor ile Alanyaspor, Milli ara nedeniyle oynanan hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadelede heyecan dolu anlar yaşanırken futbolseverler karşılaşmanın sonucunu ve golleri merak ediyor. Peki Amedspor Alanyaspor maçı kaç kaç bitti? Amedspor Alanyaspor özet ve goller nereden izlenir? Detaylar haberimizde.

Amedspor ile Alanyaspor arasındaki hazırlık maçının sonucu futbolseverler tarafından merak edilirken, karşılaşmaya ilişkin detaylar araştırılıyor. Peki Amedspor Alanyaspor maçı kaç kaç bitti? Amedspor Alanyaspor özet ve goller nereden izlenir? Detaylar... 

AMEDSPOR ALANYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Milli ara nedeniyle Antalya temsilcisi Alanyaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelen Amedspor, sahadan 4-0 mağlup ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Alanyaspor 2-0 önde tamamladı. Mücadelenin ikinci yarısında da kalesinde iki gol gören Amedspor, hazırlık maçını 4-0'lık skorla kaybetti.

Böylece Amedspor ile Alanyaspor arasındaki hazırlık maçında toplam dört gol atılırken, karşılaşmada Alanyaspor'un 4-0'lık üstünlüğü oluştu.

AMEDSPOR ALANYASPOR ÖZET VE GOLLER NEREDEN İZLENİR?

Amedspor ile Alanyaspor arasında oynanan hazırlık maçının özet görüntülerinin nereden yayınlanacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Karşılaşmada atılan gollerle ilgili gelişmeler ise sosyal medya üzerinden takip edilebilir. Maçın geniş özeti veya gollerin görüntülerine ilişkin resmi bir yayın bilgisi açıklanması halinde izleme bilgileri de netleşmiş olacak.

Karşılaşmada ilk yarı Alanyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona ererken, ikinci yarıda gelen iki golün ardından mücadele 4-0 tamamlandı.

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