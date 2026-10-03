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Amedspor Alanyaspor maçı CANLI İZLE: Amedspor Alanyaspor maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir?

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Amedspor Alanyaspor maçı CANLI İZLE: Amedspor Alanyaspor maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir?
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Amedspor ile Alanyaspor, hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Futbolseverler karşılaşmaya ilişkin yayın ve maç detaylarını araştırıyor. Peki, Amedspor Alanyaspor maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir? Amedspor Alanyaspor maçı nereden izlenir? Amedspor Alanyaspor maçı canlı izle!

Amedspor ile Alanyaspor, 3 Ekim 2026 Cumartesi günü hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Oba Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 16.30'da başlayacak. Peki, Amedspor Alanyaspor maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir? Amedspor Alanyaspor maçı canlı izle! Detaylar...

AMEDSPOR ALANYASPOR MAÇI CANLI İZLE

Amedspor ile Alanyaspor, 3 Ekim 2026 Cumartesi günü hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Kulüpler tarafından paylaşılan maç günü bilgilerine göre mücadele saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşmanın Alanya'daki Oba Stadyumu'nda oynanacağı ve seyirci alınmayacağı açıklandı.

AMEDSPOR ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Amedspor-Alanyaspor hazırlık maçının yayıncısı henüz açıklanmadı. Karşılaşma için şu ana kadar resmi bir televizyon yayını veya dijital canlı yayın duyurusu yapılmadı.

Maçın seyirci ve basın mensuplarına kapalı oynanacağı da belirtildi. Dolayısıyla futbolseverlerin karşılaşmayı stadyumdan takip etmesi mümkün olmayacak.

Maç skoru ve karşılaşmanın önemli gelişmeleri haberimizde anlık olarak güncellenecektir.

AMEDSPOR ALANYASPOR MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Amedspor-Alanyaspor maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler açısından şu an için resmi bir yayın seçeneği bulunmuyor. Karşılaşma için televizyon veya dijital platform yayını açıklanmadığı gibi mücadele seyirciye de kapalı olacak.

AMEDSPOR ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Amedspor-Alanyaspor hazırlık maçı 3 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 16.30'da oynanacak.

AMEDSPOR ALANYASPOR MAÇI NEREDE?

Amedspor-Alanyaspor karşılaşması Alanya'daki Oba Stadyumu'nda oynanacak. 

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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