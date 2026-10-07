Amazon, Galatasaray’a sponsor mu olacak?

Galatasaray'ın sponsorluk gelirlerine ilişkin iddialar, sosyal medyada gündemin ilk sıralarına yerleşti. Amazon isminin öne çıkmasıyla birlikte taraftarlar, "Anlaşma için ne kadar para konuşuluyor, sponsorluk hangi alanı kapsayacak, iddialar doğru mu?" sorularına yanıt arıyor. Amazon ile Galatasaray arasındaki olası iş birliğine ve iddialara dair ayrıntılar haberimizde.

AMAZON'DAN GALATASARAY'A SPONSORLUK İDDİASI

Galatasaray ile ilgili dikkat çeken bir sponsorluk iddiası futbol gündemine oturdu. İddiaya göre dünyanın en büyük teknoloji ve e-ticaret şirketlerinden Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Galatasaray'a sponsor olmak istiyor. Sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran gelişme, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

KONUŞULAN RAKAM 11 MİLYON EURO

Ortaya atılan iddialara göre Amazon ile Galatasaray arasında konuşulan sponsorluk bedelinin 11 milyon euro olduğu öne sürüldü. Anlaşmanın süresi, kapsamı ve sponsorluğun forma, stadyum ya da başka bir alanda olup olmayacağına ilişkin ayrıntılar ise henüz netlik kazanmadı.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Galatasaray Kulübü cephesinden Amazon ile sponsorluk görüşmesine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Amazon tarafından da konuya dair kamuoyuyla paylaşılmış bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle iddiaların doğruluğu, taraflardan gelecek resmi açıklamalarla netlik kazanacak.

ANLAŞMA OLURSA NE DEĞİŞECEK?

Olası bir anlaşmanın gerçekleşmesi halinde Galatasaray, dünyanın en tanınan markalarından biriyle iş birliği yapmış olacak. Bu tür küresel bir sponsorluğun, kulübün uluslararası bilinirliğine ve gelirlerine önemli katkı sağlayabileceği değerlendiriliyor.

TARAFTARLAR HEYECANLANDI

Amazon iddiası, Galatasaray taraftarları arasında büyük heyecan yarattı. Sosyal medyada pek çok taraftar, olası anlaşmanın kulübe sağlayacağı katkıları konuşurken, gözler Galatasaray yönetiminden gelecek resmi açıklamaya çevrildi.