Amatör Radyo filmi gerçek mi, yaşanmış hikaye mi, konusu ne? Amatör Radyo filmi oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi?

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Ekranlara gelmesiyle birlikte dikkatleri üzerine çeken Amatör Radyo filmi, hikayesi ve oyuncu kadrosuyla izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Filmi izleyenler, anlatılan hikayenin gerçek olup olmadığını ve yaşanmış olaylardan esinlenip esinlenilmediğini merak ediyor. Bunun yanı sıra filmin ne zaman ve nerede çekildiği de sıkça araştırılan konular arasında bulunuyor. Amatör Radyo filmiyle ilgili tüm merak edilenler haberimizde...

AMATÖR RADYO FİLMİ GERÇEK Mİ? AMATÖR RADYO KONUSU VE OYUNCULARI

TRT 2 ekranlarında 4 Ekim Pazar akşamı yayınlanan Amatör Radyo filmi, izleyicilerin merak ettiği yapımlar arasına girdi. Orijinal adı El Radioaficionado olan İspanyol filmi, annesini kaybettikten sonra bağımsız yaşayabileceğini kanıtlamaya çalışan genç bir adamın hikayesini anlatıyor. Peki, Amatör Radyo filmi gerçek mi, konusu ne, oyuncuları kim? İşte detaylar...

AMATÖR RADYO FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, otizmli ve amatör radyo tutkunu 30 yaşındaki Nikolas'ın annesinin ölümünün ardından deniz kenarındaki memleketine dönüşünü konu alıyor. Kendi ayakları üzerinde durabileceğini göstermek isteyen Nikolas, iki gün içinde açık denize ulaşmayı hedefliyor. Bu zorlu yolculukta çocukluk arkadaşı Ane'den yardım isteyen Niko'nun kendini kanıtlama çabası ise giderek tehlikeli bir hal alıyor.

AMATÖR RADYO GERÇEK HİKAYE Mİ?

Gerçekçi karakterleri ve gündelik yaşamdan detaylarıyla dikkat çeken film, herhangi bir gerçek kişinin hayatından uyarlanmadı. Senaryosu yönetmen Iker Elorrieta'ya ait olan yapım, kurgusal bir dram olarak izleyiciyle buluşuyor.

AMATÖR RADYO OYUNCULARI KİMLER?

Filmin başrolünde Nikolas karakterine hayat veren Falco Cabo yer alıyor. Usúe Álvarez, Niko'nun çocukluk arkadaşı Ane'yi canlandırırken Jaime Adalid ise Lupo rolüyle kadroda bulunuyor.

AMATÖR RADYO NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?

Amatör Radyo, 2021 yılında İspanya'da çekildi. Yönetmenliğin yanı sıra senaryo ve görüntü yönetmenliğini de Iker Elorrieta üstlendi, filmin müzikleri ise Aitor Etxebarria'ya ait. Yapımın süresi 87 dakika.