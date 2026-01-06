İstanbul merkezli yürütülen geniş kapsamlı bir uyuşturucu soruşturması kapsamında, şarkıcı Alya Şahinler'in gözaltına alındığı bilgisi kamuoyuna yansıdı. Peki, Alya Şahinler kimdir, neden gözaltına alındı? Şarkıcı Alya Şahinler kaç yaşında, nereli? Detaylar...

ALYA ŞAHİNLER KİMDİR?

Alya Şahinler, 13 Temmuz 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Müzik alanındaki akademik altyapısı ve uluslararası başarılarıyla tanınan Şahinler, özellikle klasik müzik kökenli bir sanatçı olarak öne çıkmaktadır.

Sanat yaşamına küçük yaşlarda adım atan Alya Şahinler, müziğe olan ilgisini profesyonel bir kariyere dönüştürerek akademik eğitimle destekledi. Türkiye'de ve Avrupa'da aldığı müzik eğitimi, onun disiplinli ve teknik yönü güçlü bir sanatçı olarak anılmasını sağladı.

Alya Şahinler, Türkiye'nin köklü sanat kurumlarından biri olan Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. Eğitim sürecinde klasik müzik alanına yönelen Şahinler, özellikle flüt eğitimi aldı. Konservatuvar eğitimi boyunca birçok sahne performansında yer aldı ve teknik yeterliliğiyle dikkat çekti.

Klasik müzik temelli bir altyapıya sahip olan Alya Şahinler, eğitim sürecinin ardından Avrupa'da düzenlenen çeşitli müzik yarışmalarında dereceler elde etti. Bu başarıların ardından Türkiye'ye dönen Şahinler, geniş kitleler tarafından Rising Star adlı televizyon yarışmasıyla tanındı. Yarışma sonrası popülerliği artan sanatçı, müzik kariyerini farklı projelerle sürdürdü.

ALYA ŞAHİNLER NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Alya Şahinler'in gözaltına alınması, İstanbul merkezli olarak yürütülen ve ünlü isimleri de kapsadığı belirtilen bir uyuşturucu soruşturması kapsamında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre Şahinler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) dönüşü sırasında havaalanında gözaltına alındı.

ALYA ŞAHİNLER KAÇ YAŞINDA?

13 Temmuz 1990 doğumlu olan Alya Şahinler, 2025 yılı itibarıyla 34 yaşındadır.

ALYA ŞAHİNLER NERELİ?

Alya Şahinler, İstanbul doğumludur. Ancak aslen Slovenyalıdır. Çok kültürlü bir aile yapısına sahip olması, müzik anlayışına ve sanatsal bakış açısına da yansımıştır. Hem Avrupa hem Türkiye merkezli eğitim ve sahne deneyimi, onun uluslararası bir sanatçı profili çizmesine katkı sağlamıştır.