Alya neden gözaltına alındı? Şarkıcı Alya kimdir?

Yaşanan bu gelişme sonrasında, Alya'nın hangi iddialar kapsamında gözaltına alındığı ve geçmiş kariyerine dair detaylar kamuoyunun odağına yerleşti. Müzik sektöründe tanınan isimlerden biri olan Alya Şahinler'in hayatı, sanat yolculuğu ve hakkında ortaya atılan iddialara ilişkin ayrıntılar araştırılmaya başladı.

ÜNLÜ İSİMLERE YÖNELİK UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI GENİŞLİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde yürütülen ve kamuoyunda tanınan isimleri kapsayan uyuşturucu soruşturması devam ediyor. Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosya kapsamında, İstanbul merkezli olmak üzere İzmir, Denizli ve Muğla'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Soruşturma çerçevesinde "kullanmak amacıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak" ve "fuhşa teşvik, aracılık etmek ya da yer temin etmek" suçlamalarıyla toplam 26 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonlarda 23 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerden ikisinin yurt dışında olduğu, bir kişinin ise başka bir suçtan cezaevinde bulunduğu tespit edildi.

ŞARKICI ALYA DA GÖZALTINA ALINAN İSİMLER ARASINDA

Soruşturma kapsamında dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. "Alya" sahne adıyla tanınan şarkıcı Alya Şahinler'in de operasyon kapsamında gözaltına alındığı bilgisi gündeme yansıdı. Sanat camiasında bilinen bir isim olan Alya'nın dosyadaki durumu kamuoyunda merak konusu olurken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.

ŞARKICI ALYA KİMDİR?

Aslen Slovenya kökenli olan Alya Şahinler, 28 Mayıs 1983 tarihinde dünyaya geldi. Mimar Sinan Devlet Konservatuvarı mezunu olan Alya, klasik müzik alanında flüt eğitimi aldı. Avrupa'da çeşitli dereceler elde eden sanatçı, eğitim sürecinin ardından Türkiye'ye döndü.

Geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan Rising Star yarışmasına katılan Alya, güçlü sesi ve sahne performansıyla dikkat çekti. Müzik kariyerinin yanı sıra oyunculuk eğitimi de alan sanatçı, Cem Yılmaz'ın yer aldığı bir reklam filminde rol aldı ve Öğretmen Kemal dizisinde izleyici karşısına çıktı.

Kariyerinin ilk dönemlerinde İngilizce şarkılar yazıp seslendiren Alya, ilerleyen yıllarda Türkçe eserlerle müzik yolculuğunu sürdürdü. Ayrıca sarı-kırmızılı kulübün Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenen şampiyonluk kutlamalarında sahne alan sürpriz isimlerden biri olmuş, "Kupalara Layıksın Sen Şanlı Galatasaray" tezahüratını seslendirmesiyle büyük ilgi görmüştü.