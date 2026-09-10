Altın neden düşüyor? SON DAKİKA! Altın yükselir mi, daha da düşer mi?

Altın fiyatlarında ABD'den gelen ekonomik verilerin ardından sert hareketlilik yaşandı. Güne doların zayıf seyrinden destek alarak yükselişle başlayan ons altın, açıklanan verilerin ardından yüzde 1,4 değer kaybetti. Gram altında da benzer bir hareket görülürken yatırımcıların gözü ABD'den gelecek yeni ekonomik veriler ile Fed'in faiz kararına çevrildi. Peki, altın neden düşüyor? Altın yükselir mi, daha da düşer mi? Detaylar...

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Altın fiyatlarında gün içinde yaşanan sert düşüşte ABD'den açıklanan ekonomik veriler etkili oldu. Günün ilk bölümünde doların zayıflamasından destek bulan ons altın yükseliş kaydederken, açıklanan verilerin ardından değerli metalde satış baskısı arttı.

Spot altının ons fiyatı yüzde 1,4 gerileyerek 4.336 dolar seviyesine kadar çekildi. Gram altın da yüzde 1,4 değer kaybederek 6.759 TL seviyesine indi.

ABD'de açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık bazda yüzde 0,4 arttı. Söz konusu artış piyasa beklentileriyle paralel gerçekleşti. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları ise 206 bin olarak açıklandı ve beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Açıklanan ekonomik verilerin ardından piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın faiz politikasına ilişkin beklentiler yeniden fiyatlanmaya başladı. Fed'in eylül ayındaki toplantısı 15-16 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Altın fiyatlarının kısa vadeli hareketinde ABD ekonomisine ilişkin veriler ve bu verilerin Fed'in para politikasına yönelik beklentiler üzerindeki etkisi yakından takip ediliyor.

ALTIN YÜKSELİR Mİ, ALTIN DAHA DA DÜŞER Mİ?

Altın fiyatlarının bundan sonraki kısa vadeli seyrinde ABD'den açıklanacak ekonomik veriler ile Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler belirleyici olacak.

Özellikle ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi, piyasaların takip edeceği önemli başlıklar arasında yer alıyor. Enflasyon verisinin seyri, Fed'in para politikasına yönelik beklentiler açısından önem taşıyor.

Faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi veya zayıflaması, dolar ve tahvil getirileri üzerinden altın fiyatlarında hareketliliğe neden olabiliyor. Bu nedenle ABD TÜFE verisinin açıklanmasıyla birlikte altın piyasasında yeni bir hareketlilik yaşanması bekleniyor.

Altının yeniden yükselişe geçip geçmeyeceği konusunda ABD'den gelecek ekonomik veriler ve Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler öne çıkıyor. Enflasyonun beklentilerin altında kalması ve faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi halinde altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket bekleniyor.

Buna karşılık yüksek enflasyonun devam etmesi ve Fed'in daha sıkı para politikasını sürdüreceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi, doların değer kazanmasına ve altın üzerindeki baskının devam etmesine yol açabilir.

Bu nedenle yatırımcıların önümüzdeki süreçte özellikle ABD TÜFE verisi ile Fed'in faiz kararına ilişkin mesajları takip etmesi gerekiyor. Fed'in resmi takvimine göre eylül ayı toplantısı 15-16 Eylül'de yapılacak.

Altın fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından piyasalarda gözler ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi verisine çevrildi.

ABD enflasyon verisinin, Fed'in para politikasına ilişkin beklentiler üzerinde etkili olması bekleniyor. Bu nedenle TÜFE verisinin açıklanması altın fiyatlarının kısa vadeli yönü açısından yakından takip edilecek.

Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilikte doların seyri, ABD ekonomik verileri ve faiz beklentileri öne çıkarken yatırımcıların yeni verilerle birlikte fiyatlamaları takip ettiği görülüyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altın fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından güncel alış ve satış fiyatları şöyle:

Has altın: 6.731,31 TL alış – 6.765,66 TL satış

Ons altın: 4.338,3 dolar alış – 4.338,7 dolar satış

Gram altın: 6.697,51 TL alış – 6.779,05 TL satış

22 ayar altın: 6.123,49 TL alış – 6.339,72 TL satış

Yeni çeyrek altın: 10.925 TL alış – 11.060 TL satış

Eski çeyrek altın: 10.743 TL alış – 10.864 TL satış

Yeni yarım altın: 21.876 TL alış – 22.113 TL satış

Eski yarım altın: 21.486 TL alış – 21.693 TL satış

Yeni tam altın: 43.551 TL alış – 44.084 TL satış

Eski tam altın: 42.972 TL alış – 43.455 TL satış

Yeni Ata altın: 44.291 TL alış – 44.842 TL satış

Eski Ata altın: 44.291 TL alış – 44.740 TL satış

Altın fiyatlarında kısa vadeli yön açısından ABD TÜFE verisi ve Fed'in faiz kararına ilişkin beklentiler belirleyici olmaya devam edecek. Fed'in resmi takviminde eylül toplantısı 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde yer alıyor.