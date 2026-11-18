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Altın fiyatlarında yaşanan aşağı yönlü hareket, yatırımcıların gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Küresel piyasalarda ons altının 3.800 dolar seviyesinin altına gerilemesi, yurt içinde gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarına da yansıyor. Doların güç kazanması ve ABD tahvil getirilerindeki yükseliş, altın üzerindeki baskıyı artıran gelişmeler arasında gösteriliyor. Peki, altın neden düşüyor, düşüş devam edecek mi? İşte 18 Kasım 2026 gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını alış-satış fiyatları...

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Altın fiyatlarındaki gerilemede küresel piyasalarda doların güç kazanması ve ABD tahvil getirilerindeki yükseliş etkili oluyor. Doların değer kazanması, uluslararası piyasalarda dolar üzerinden işlem gören ons altın üzerinde baskı oluştururken, ABD tahvil getirilerindeki artış da altına yönelik talebi etkileyen gelişmeler arasında bulunuyor.

18 Kasım 2026 Çarşamba günü ons altın yüzde 1,4 değer kaybederek 3.796,37 dolara geriledi. Böylece değerli metal, 3.800 dolar seviyesinin altına inerken son bir yılı aşkın dönemin en düşük seviyelerini gördü. Küresel piyasalardaki bu hareketlilik, yurt içindeki gram altın fiyatına da yansıdı.

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?

Altının kısa vadeli yönünde doların seyri ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler belirleyici olmaya devam ediyor. Piyasalarda ons altın için 3.800 dolar seviyesi kritik eşik olarak takip ediliyor.

Ons altının 3.800 doların altında kalıcılık sağlaması halinde düşüşün devam edebileceği değerlendiriliyor. Fiyatın yeniden 3.900 doların üzerine çıkması ise toparlanmanın güç kazanabileceğine yönelik bir işaret olarak izleniyor.

Uzun vadede ise merkez bankalarının altın alımları ve küresel belirsizlikler, değerli metalin fiyatını destekleyebilecek unsurlar arasında gösteriliyor. Ancak altının bundan sonraki seyrine ilişkin kesin bir yön belirtmek mümkün değil.

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

18 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 03.09 itibarıyla gram altın 6 bin 231,59 TL alış, 6 bin 232,43 TL satış fiyatından işlem görüyor. Küresel piyasalarda ons altındaki gerileme, yurt içindeki gram altın fiyatında da aşağı yönlü hareketi beraberinde getiriyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI 18 KASIM 2026

18 Kasım Çarşamba günü saat 03.09 itibarıyla çeyrek altın 10 bin 227 TL alış, 10 bin 327 TL satış fiyatından işlem görüyor.

YARIM ALTIN FİYATI 18 KASIM 2026

Yarım altın, 18 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 03.09 itibarıyla 20 bin 480 TL alış ve 20 bin 647 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Küresel piyasalarda ons altın, 18 Kasım 2026 Çarşamba günü yüzde 1,4 değer kaybederek 3.796,37 dolara geriledi. Doların güçlenmesi ve ABD tahvil getirilerindeki yükseliş, ons altındaki düşüşte etkili olan gelişmeler arasında yer alıyor. 3.800 dolar seviyesi altında kalıcılık sağlanıp sağlanmayacağı, fiyatların kısa vadeli seyri açısından takip ediliyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

18 Kasım 2026 itibarıyla Cumhuriyet altınının alış fiyatı 39.295,84 TL, satış fiyatı ise 40.031,01 TL olarak kaydedildi.

TAM ALTIN FİYATI

18 Kasım 2026 itibarıyla tam altın 43.206 TL alış, 43.719 TL satış fiyatından işlem görüyor.

ZİYNET ALTINI FİYATI

Ziynet altınının 18 Kasım 2026 tarihli alış fiyatı 40.134,42 TL, satış fiyatı ise 40.891,38 TL olarak kaydedildi.

ATA ALTIN FİYATI

Ata altın, 18 Kasım 2026 itibarıyla 41.629,84 TL alış ve 42.681,77 TL satış fiyatından işlem görüyor.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

14 ayar bilezik gramı 18 Kasım 2026 itibarıyla 3.632,34 TL alış, 4.861,15 TL satış fiyatından işlem görüyor.

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

22 ayar bilezik gramının alış fiyatı 6.046,80 TL, satış fiyatı ise 6.286,90 TL olarak açıklandı.

Altın fiyatları piyasa koşullarına göre gün içerisinde değişiklik gösterebilir. Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.