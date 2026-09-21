Altı Üstü İstanbul 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
“Altı Üstü İstanbul 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı?” sorusu, dizinin yeni bölümünü merak eden izleyiciler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. İlk bölümüyle dikkat çeken yapımın devamında neler yaşanacağı merak konusu olurken, 16. bölüm fragmanına dair gelişmeler de gündemdeki yerini koruyor. Altı Üstü İstanbul hayranları, yeni bölüme dair ipuçlarını öğrenmek için resmi yayın platformlarını yakından takip ediyor.
Dijital platformlarda yayınlanan Altı Üstü İstanbul dizisinin 16. bölüm fragmanı, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. “Altı Üstü İstanbul 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı?” sorusu arama motorlarında öne çıkarken, yeni bölümde yaşanacak gelişmeler ve karakterlerin hikâyedeki yönü büyük ilgi görüyor.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Melek ciğerini vermeyi kabul edip hayatını güvenceye alırken Hikmet'in gelişi Fahriye için büyük tehlike, Emir için yeni bir mücadelenin habercisidir. Melek'in Naz'a yerleşmesiyle Fahriye zor anlar yaşar. Annesinin yaşadığını öğrenen Naz, Emir'den yardım ister. Mahallede ise Sado'nun yaşadıkları yeni bir hesaplaşmanın fitilini ateşler. Emir ve arkadaşları Sado'nun yanında dururken, Tarık da beklenmedik bir şekilde karşısına dikilen tehdide sessiz kalmaz. Uzay cephesinde ise gizemli mesajlarla başlayan kabus giderek büyür. Takımdaki herkesi hedef alan yeni tehdit, Uzay'ı hiç olmadığı kadar köşeye sıkıştırır. Uzay en zor gecesini yaşarken Melek ve Emir'in öğrendiği gerçekle yapacakları Fahriye'nin kaderini belirleyecektir.
ALTI ÜSTÜ İSTANBUL DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
NTC Medya imzası taşıyan Altı Üstü İstanbul, modern şehir yaşamının sert gerçekleri ile kenar mahallelerdeki umut dolu mücadeleyi bir araya getiriyor. İstanbul’un kurgusal Ziyankâr Mahallesi’nde yaşayan Emir ve arkadaşlarının hayatı, büyük bir futbol finaliyle birlikte tamamen değişmek üzeredir. Yoksulluktan kurtulma hayali kuran gençlerin, şehirdeki zengin ve ayrıcalıklı yaşamlarla kesişen hikâyesi, güç, aşk ve ihanet temaları etrafında şekilleniyor.
ALT ÜSTÜ İSTANBUL NEREDE İZLENİR?
Diziyi izlemek isteyenler, Altı Üstü İstanbul yapımını ATV ekranlarından takip edebilir. Yayınlanan bölümleriyle dikkat çeken dizi, hem dram hem de gençlik temalarını bir arada sunarak geniş bir izleyici kitlesine hitap ediyor.
ALT ÜSTÜ İSTANBUL NEREDE ÇEKİLİYOR?
Dizide yer alan Ziyankâr Mahallesi gerçekte bulunmayan, özel olarak kurgulanmış bir semttir. Altı Üstü İstanbul çekimleri ise İstanbul’un farklı ve karakteristik semtlerinde gerçekleştiriliyor. Balat, Fener, Beyoğlu, Sarıyer ve Üsküdar gibi bölgeler, dizinin hem kenar mahalle hem de lüks yaşam sahnelerine ev sahipliği yapıyor.
ALT ÜSTÜ İSTANBUL OYUNCU KADROSU
Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide usta isimler ve genç yetenekler bir arada yer alıyor. Altı Üstü İstanbul oyuncu kadrosu, hikâyeye derinlik katan karakterleriyle öne çıkıyor:
• Feyyaz Duman – Tarık Dirlik
• Nehir Erdoğan – Zehra Cankaya
• İlker Aksum – Bayram Cankaya
• Rahimcan Kapkap – Emir Cankaya
• Elçin Zehra İrem – Naz Başer
• Kaan Çakır – Galip Sultan
• Yüsra Geyik – Nihal Cankaya
• Öykü Gürman – Fahriye Toprak
• Berk Ali Çatal – Uzay Sultan
• Cem Söküt – Şeker İbo / İbrahim Koç
• Sacide Taşaner – Pamuk Cankaya
• Sena Mia Kalıp – Melek Toprak
• Doğancan Sarıkaya – Hasan Koru
• Kaan Akkaya – Sado / Sadullah Yalçın
• Efe Can Taşdelen – Mert Aksoy
ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 16. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Altı Üstü İstanbul 16. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Melek öğrendiği gerçekle kendisinden çalınan hayatın hesabının peşine düşmüşken Naz ise hala yaşadığını henüz öğrendiği annesinin Fahriye olduğundan habersizdir.
Emir, Naz'ı annesine kavuşturmak için önce Fahriye'nin güvenliğini sağlamak zorunda olduğunu bilmektedir. Naz'a gerçeği söyleyebilmek adına temkinli bir plan sürerken Melek'in beklenmedik hamlesi olayların fitilini erken ateşler.
Ziyankar, Hikmet'in baskınına hazırlıksız yakalanır. Ancak bütün mahalle sonunda ölüm de olsa Fahriye'yi korumaya ant içmiştir. Baskın sırasında gelen sürpriz yardımlarla savaştan galip çıktıklarını sanırlar. Ancak Hikmet için asıl savaş yeni başlamıştır.
Emir ve Uzay babalarının günahlarının boyunlarına yüklendiğinden habersiz onları bekleyen trajik sona doğru yürüdüklerinde geride sadece geçmişin karanlık sırları kalmıştır.
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