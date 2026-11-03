Altay Bayındır milli takıma neden çağrılmadı, Altay Bayındır milli takımda neden yok?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı Belçika ve Fransa maçlarının aday kadrosu açıklandı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın belirlediği kadroda bazı deneyimli isimlerin yer almaması dikkat çekti. Kadroya davet edilmeyen isimlerden biri de kaleci Altay Bayındır oldu. Açıklamanın ardından futbolseverler, Altay Bayındır'ın milli takıma neden çağrılmadığını araştırıyor.
Sergen Yalçın, Altay Bayındır'ın yanı sıra Kerem Aktürkoğlu'nu da aday kadroya davet etmedi. Altay'ın kadroya alınmamasının sportif nedenlerden kaynaklandığı düşünülüyor. İşte Altay Bayındır'ın milli takımda neden yer almadığına ve A Milli Takım'ın kaleci tercihlerine dair ayrıntılar.
AÇIKLANAN KADRO ''SAHTE'' ÇIKTI
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki A Milli Takım’ın aday kadrosu iddiasıyla paylaşılan ve çok sayıda futbolcunun isminin yer aldığı liste, kısa sürede sosyal medya platformlarında ve bazı haber mecralarında hızla yayıldı. Ancak söz konusu listenin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayınlanan resmi bir kadro olmadığı ortaya çıktı.
TFF'DEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR
TFF'den henüz resmi bir aday kadro açıklaması yapılmazken, Belçika ve Fransa maçlarının resmi kadrosunun federasyonun yapacağı duyuruyla netleşmesi bekleniyor.