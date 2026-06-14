Altay Bayındır kimdir, Altay Bayındır kaç yaşında, aslen nereli, evli mi, bekar mı, çocuğu var mı, Altay hangi takımda oynuyor?

Saha içindeki duruşu kadar beyefendi kişiliğiyle de taraftarların sevgisini kazanan Altay Bayındır'ın özel hayatı mercek altında. Arama motorlarında sıkça sorgulanan "Altay Bayındır evli mi, sevgilisi kim?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik. Aslen Bursalı olan ve 14 Nisan 1998 doğumlu genç kalecinin bekar olduğu bilinirken, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etmesi dikkat çekiyor. Peki, Manchester United’ın kalesi koruyan Altay Bayındır hangi takımı tutuyor ve futbol dışındaki hobileri neler? İşte milli yıldızın yaşamına dair bilinmeyenler...

ALTAY BAYINDIR KİMDİR VE KAÇ YAŞINDADIR?

Altay Bayındır, 14 Nisan 1998 tarihinde Bursa’nın Osmangazi ilçesinde dünyaya gelmiştir. 2026 yılı itibarıyla 28 yaşına giren milli kaleci, 1,98 metrelik dev boyu ve atletik yapısıyla modern kaleciliğin dünyadaki önemli temsilcileri arasında yer almaktadır. Kariyerine doğduğu şehrin takımı olan Bursaspor'un altyapısında başlayan Altay, kısa sürede yeteneğiyle fark yaratmıştır.

ALTAY BAYINDIR HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Profesyonel futbol yolculuğuna Ankaragücü'nde adım atan Altay Bayındır, burada gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çekmiştir. Kariyerindeki en büyük kırılma noktasını ise Fenerbahçe’ye transfer olarak yaşamıştır. İşte Altay'ın bugüne kadar formasını terlettiği kulüpler:

MKE Ankaragücü: Profesyonel kariyerine başladığı ve Süper Lig sahnesine çıktığı kulüp.

Fenerbahçe : 2019-2023 yılları arasında kaleyi koruduğu, kaptanlık pazubandını taktığı ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadığı ekip.

Manchester United: 2023 yılında dünya devi Manchester United’a transfer olarak Premier Lig'e adım atan ilk Türk kaleci unvanını almıştır.

ALTAY BAYINDIR EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Özel hayatını medyanın gözünden uzak, sakin bir şekilde yaşamayı tercih eden başarılı kaleci, şu an için bekardır. Henüz bir evlilik yapmayan Altay Bayındır’ın çocuğu da bulunmamaktadır. Genç futbolcu, boş zamanlarını genellikle kişisel gelişimine, resim yapmaya ve yabancı dil öğrenmeye ayırmaktadır.

ALTAY BAYINDIR HANGİ TAKIMI TUTUYOR?

Altay Bayındır, profesyonel sporcu kimliği gereği bu konuda net bir beyanda bulunmamıştır. Profesyonelliği ön planda tutan milli yıldız, formasını giydiği her takımın başarısı için varını yoğunu ortaya koymasıyla bilinir.

ALTAY BAYINDIR ŞİMDİ NEREDE?

anchester United kadrosunda yer almaya devam eden Altay, aynı zamanda Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın en önemli kalecilerinden biridir. Premier Lig'deki zorlu rekabetin içinde olan başarılı file bekçisi, Avrupa futbolunun zirvesinde ülkemizi temsil etmeye devam etmektedir.