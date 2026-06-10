Altay Bayındır kimdir? Altay Bayındır kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor?

Manchester United'ın Türk kalecisi Altay Bayındır, kariyerindeki yükselişi ve milli takım performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Fenerbahçe'den İngiltere'ye uzanan futbol yolculuğuyla adından söz ettiren başarılı kalecinin biyografisi, futbol kariyeri ve 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye kadrosunda yer alıp almayacağı araştırılıyor. Altay Bayındır kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi takımın formasını giyiyor? İşte merak edilenler...

ALTAY BAYINDIR KİMDİR?

Altay Bayındır, 14 Nisan 1998 tarihinde Bursa'nın Osmangazi ilçesinde doğan Türk millî futbolcudur. Kaleci mevkisinde görev yapan Bayındır, hem kulüp kariyerinde hem de Türkiye A Millî Futbol Takımı'nda gösterdiği performansla dikkat çekmiştir. Günümüzde İngiltere Premier League ekiplerinden Manchester United'ın formasını giymektedir.

ALTAY BAYINDIR KAÇ YAŞINDA?

Altay Bayındır, 14 Nisan 1998 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 28 yaşındadır.

ALTAY BAYINDIR NERELİ?

Altay Bayındır, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde dünyaya gelmiştir. Aslen Bursalıdır.

ALTAY BAYINDIR'IN KARİYERİ

Altay Bayındır futbol kariyerine Bursaspor altyapısında başladı. Daha sonra Arabayatağıspor, Bursa Yolspor ve MKE Ankaragücü altyapılarında forma giyerek gelişimini sürdürdü.

Profesyonel kariyerine MKE Ankaragücü'nde adım atan başarılı kaleci, 2018 yılında Süper Lig'deki ilk maçına çıktı. Ankaragücü formasıyla gösterdiği performansın ardından 2019 yılında 1,5 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Fenerbahçe'de kısa sürede takımın birinci kalecisi haline gelen Altay Bayındır, 2019-2023 yılları arasında sarı-lacivertli formayla 116 lig maçında görev yaptı. Bu dönemde Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı ve takım kaptanlığı görevini de üstlendi.

Eylül 2023'te İngiliz devi Manchester United'a transfer olarak kulüp tarihindeki ilk Türk futbolcu unvanını elde etti. İngiliz ekibiyle FA Cup şampiyonluğu yaşayan Altay, özellikle 2025 yılında Arsenal'e karşı oynanan FA Cup maçındaki penaltı kurtarışlarıyla büyük ses getirdi ve maçın oyuncusu seçildi.

Millî takım kariyerinde Türkiye U17, U19, U20 ve U21 takımlarında forma giyen Altay Bayındır, 2020 yılında Türkiye A Millî Takımı'na çağrıldı. Başarılı kaleci, A Millî Takım'ın önemli isimleri arasında yer almaya devam ediyor.

2026 DÜNYA KUPASI MAÇLARINDA OYNAYACAK MI?

Evet, Altay Bayındır'ın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda oynama ihtimali bulunuyor. Çünkü Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti ve turnuvada D Grubu'nda mücadele edecek.