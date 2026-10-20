Alsancak patlama SON DAKİKA! İzmir Alsancak patlama mı oldu? Alsancak Garı'nda neden patlama oldu?

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İzmir Alsancak patlama mı oldu? İzmir Alsancak'ta bulunan tren bakım istasyonunda patlama sesi duyulmasının ardından bir vagonda yangın meydana geldi. Peki, Alsancak Garı'nda neden patlama oldu? Detaylar...

ALSANCAK PATLAMA SON DAKİKA!

İzmir'in Alsancak ilçesinde bulunan tren bakım istasyonunda patlama meydana geldi. Patlama sesinin ardından istasyonda bulunan bir trenin yandığı görüldü. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

İlk edinilen bilgilere göre, istasyonda çıkan yangının kullanılmayan eski bir vagonda meydana geldiği öğrenildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İZMİR ALSANCAK PATLAMA MI OLDU?

İzmir Alsancak'taki tren bakım istasyonunda patlama sesi duyulmasının ardından bir vagonda yangın çıktığı bildirildi. Olayın ardından bölgeye ekipler yönlendirildi.

Edinilen bilgilere göre, yangının çıktığı vagonun kullanılmayan eski bir vagon olduğu ve içerisinde herhangi bir vatandaşın bulunmadığı belirtildi. Vagonda meydana gelen yangının ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındığı öğrenildi.

ALSANCAK GARI'NDA NEDEN PATLAMA OLDU?

Alsancak'taki tren bakım istasyonunda meydana gelen olayın nedeni henüz belli olmadı. İlk bilgilere göre, patlama sesinin ardından kullanılmayan bir vagonda yangın çıktı. Yangının bir süre sonra ekipler tarafından kontrol altına alındığı bildirildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olayla ilgili yeni bilgiler geldikçe haber güncellenecektir.