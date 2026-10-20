Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Alsancak patlama SON DAKİKA! İzmir Alsancak patlama mı oldu? Alsancak Garı'nda neden patlama oldu?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Alsancak patlama SON DAKİKA! İzmir Alsancak patlama mı oldu? Alsancak Garı'nda neden patlama oldu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Alsancak patlama mı oldu? İzmir Alsancak'taki tren bakım istasyonunda duyulan patlama sesi, bölgede hareketliliğe neden oldu. Sesin ardından bir vagonda yangın çıktığı görülürken, bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yangının kontrol altına alındığı öğrenildi. Olayın nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Peki, Alsancak Garı'nda neden patlama oldu? Alsancak patlama son dakika gelişmeleri haberimizde.

İzmir Alsancak patlama mı oldu? İzmir Alsancak'ta bulunan tren bakım istasyonunda patlama sesi duyulmasının ardından bir vagonda yangın meydana geldi. Peki, Alsancak Garı'nda neden patlama oldu? Detaylar...

ALSANCAK PATLAMA SON DAKİKA!

İzmir'in Alsancak ilçesinde bulunan tren bakım istasyonunda patlama meydana geldi. Patlama sesinin ardından istasyonda bulunan bir trenin yandığı görüldü. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

İlk edinilen bilgilere göre, istasyonda çıkan yangının kullanılmayan eski bir vagonda meydana geldiği öğrenildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İZMİR ALSANCAK PATLAMA MI OLDU?

İzmir Alsancak'taki tren bakım istasyonunda patlama sesi duyulmasının ardından bir vagonda yangın çıktığı bildirildi. Olayın ardından bölgeye ekipler yönlendirildi.

Edinilen bilgilere göre, yangının çıktığı vagonun kullanılmayan eski bir vagon olduğu ve içerisinde herhangi bir vatandaşın bulunmadığı belirtildi. Vagonda meydana gelen yangının ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındığı öğrenildi.

ALSANCAK GARI'NDA NEDEN PATLAMA OLDU?

Alsancak'taki tren bakım istasyonunda meydana gelen olayın nedeni henüz belli olmadı. İlk bilgilere göre, patlama sesinin ardından kullanılmayan bir vagonda yangın çıktı. Yangının bir süre sonra ekipler tarafından kontrol altına alındığı bildirildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olayla ilgili yeni bilgiler geldikçe haber güncellenecektir.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Şimşek açıkladı! Fon krizinde isim isim liste hazırlandı

Türkiye'nin beklediği haberi Şimşek verdi! İsim isim liste hazırlandı
Boğaz köprüleri için özelleştirmede yeni formül! İşte talip olan ülke

Boğaz köprüleri için yeni formül! İşte talip olan ülke
Salah'tan Beşiktaş'a olay gönderme

Ne yaptın sen Salah! Ortalık daha da karışacak

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Gürlek milyonluk tuzağı duyurdu! Sigorta şirketlerini hedefe alan çete çökertildi, 77 gözaltı

Sigorta şirketlerine milyonluk tuzak! 76 kazada aynı oyun
Yolcular camdan dışarı baktı, gördüklerine inanamadı

Camdan dışarı bakan yolcular kabusu yaşadı
Fransa'da polis şiddeti kamerada! Gençleri tek tek copladılar

Ülkede ortalık karıştı! Polis gençleri acımasızca copladı
Dev maç öncesi olağanüstü karar! Galatasaray'ı ordu koruyacak

Karar çıktı! Çatıya keskin nişancı yerleştirilecek

Malatya'da baba evine dönen 3 çocuk annesini yatağında bıçakladı! Kızını korumak isteyen anne de yaralandı

Baba evine dönmüştü! Gizlice girip yatağında bıçakladı
Dünyaca ünlü banka Antalya'daki şubesini kapattı

Dünyaca ünlü banka o ilimizden çekildi
Çıraklarını dövdüğü iddia edilen Niğdeli berber yeniden gözaltında! Savcı serbest bırakılmasına itiraz etti

Serbest kalmıştı, savcı itiraz etti! Berber yeniden gözaltında