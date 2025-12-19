Haberler

Alptekin Yasım kimdir? KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım neden görevden alındı?
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, akademik başarıları ve uzun yıllara dayanan deneyimiyle tanınan bir isim olmasına rağmen, görev süresi dolmadan rektörlükten alınmasıyla gündemin merkezine oturdu. Peki, Alptekin Yasım kimdir? Alptekin Yasım kaç yaşında, nereli? KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım neden görevden alındı? Sürecin detayları haberimizde...

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, akademik kariyerinde elde ettiği başarılarla tanınırken, son dönemde görev süresi dolmadan rektörlük görevinden alınmasıyla gündeme geldi. Peki, Alptekin Yasım kimdir? KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım neden görevden alındı? Detaylar haberimizde...

ALPTEKİN YASIM KİMDİR?

Prof. Dr. Alptekin Yasım, Türk akademik camiasında özellikle Kalp ve Damar Cerrahisi alanındaki çalışmalarıyla tanınan önemli bir isimdir. 1967 yılında Giresun'da doğan Yasım, 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1990 yılında mezun olmuştur. Tıp eğitiminin ardından Kalp ve Damar Cerrahisi ihtisasını Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamlamıştır.

Akademik kariyerine 2004 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi'nde yardımcı doçent olarak başlayan Prof. Dr. Yasım, 2007 yılında doçent unvanını almıştır. 2009 yılında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde akademik çalışmalarını sürdüren Yasım, 2014 yılında tekrar KSÜ'ye dönerek burada görev yapmaya başlamıştır. Akademik yaşamı boyunca Gaziantep Üniversitesi'nde anabilim dalı başkanlığı ve KSÜ'de de dekan yardımcılığı görevlerini üstlenen Yasım, hem ulusal hem de uluslararası dergilerde çok sayıda makale yayımlamış, çeşitli toplantı ve kongrelerde konuşmacı olarak yer almıştır.

Evli ve 2 çocuk babası olan Prof. Dr. Yasım, İngilizce bilmektedir. Alanındaki akademik birikimi ve yöneticilik tecrübesi, onu Türkiye'nin saygın akademisyenleri arasında ön plana çıkarmaktadır.

ALPTEKİN YASIM KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Prof. Dr. Alptekin Yasım, 1967 doğumlu olup 2025 yılı itibarıyla 58 yaşındadır. Aslen Giresunlu olan Yasım, Karadeniz bölgesinde doğmuş ve büyümüştür. Eğitim hayatına da Karadeniz bölgesinde başlamış, lisans ve sonrasında tıp eğitimini Türkiye'nin farklı üniversitelerinde tamamlayarak ülke genelinde akademik bir kariyer inşa etmiştir.

KSÜ REKTÖRÜ ALPTEKİN YASIM NEDEN GÖREVDEN ALINDI?

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, görev süresi dolmadan görevden alınmıştır. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kararıyla yerine Prof. Dr. Mahmut Ak atanmıştır. Görevden alınma gerekçesi, YÖK tarafından resmi olarak açıklanmadı.

