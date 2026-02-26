Haberler

Alperen Duymaz Cennetin Çocukları dizisine mi geliyor? SON DAKİKA! Yeni İskender Alperen Duymaz mı olacak?

Alperen Duymaz Cennetin Çocukları dizisine mi geliyor? SON DAKİKA! Yeni İskender Alperen Duymaz mı olacak?
Cennetin Çocukları dizisinde büyük bir değişiklik kapıda! İsmail Hacıoğlu'nun ayrılmasının ardından dizideki İskender rolü için öne çıkan isim tartışma yaratıyor. Peki, Alperen Duymaz Cennetin Çocukları dizisine mi geliyor? Yeni İskender Alperen Duymaz mı olacak?

Cennetin Çocukları dizisinde heyecan dorukta! İsmail Hacıoğlu'nun diziden ayrılmasının ardından İskender karakteri için yeni isim merak konusu oldu. Acaba boşalan rol için Alperen Duymaz ekibe katılacak mı? Son dakika gelişmeleri ve öne çıkan iddialar haberimizde…

ALPEREN DUYMAZ CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNE Mİ GELİYOR?

Evet, Snob Magazin'in haberine göre, yapım ekibi Alperen Duymaz ile görüşmeler yürütüyor ve Hacıoğlu'nun yerine diziye katılması bekleniyor.

YENİ İSKENDER KİM OLACAK?

Resmi açıklama henüz yapılmamış olsa da, medyada ve kulislerde Alperen Duymaz ismi öne çıkıyor.

İSMAİL HACIOĞLU DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Evet, İsmail Hacıoğlu Cennetin Çocukları dizisinden ayrılıyor. Yapım ekibi, oyuncunun yürütülen uyuşturucu soruşturusu sonrası projeden çıkarılması yönünde karar aldı.

İSMAİL HACIOĞLU NEDEN AYRILIYOR?

Hacıoğlu, yürütülen uyuşturucu soruşturusu kapsamında gözaltına alınmıştı. Savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılmış olsa da, yapım ekibi dizinin devamı için hızlı bir şekilde oyuncuyu projeden çıkarmayı tercih etti.

HACIOLUĞU'NUN YERİNE KİM GELECEK?

Şu anda dizide Hacıoğlu'nun yerine geçecek oyuncu için arayış devam ediyor. Yapım ekibi, yeni İskender karakteri için en uygun ismi belirlemeye çalışıyor.

Sahra Arslan
