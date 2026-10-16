Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Ferrari'nin 2027 Sürücü Akademisi kadrosuna kabul edilen Alp Aksoy, motor sporlarındaki kariyeriyle gündeme geldi. Genç pilotun hayatı, yaşı, nereli olduğu ve ailesine ilişkin bilgiler merak konusu oldu. Peki, Alp Aksoy kimdir, kaç yaşında? Alp Aksoy kimin oğlu, babası kim? Detaylar haberimizde.

ALP AKSOY KİMDİR?

Alp Hasan Aksoy, Türk motor sporları pilotudur. 10 Ekim 2010 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Aksoy, motor sporlarıyla dört yaşında tanıştı ve beş yaşında Dubai’de ilk yarışına çıktı. Küçük yaşlardan itibaren uluslararası karting organizasyonlarında mücadele eden genç pilot, kariyerini tek koltuklu yarış serilerinde sürdürdü.

2023 yılında Tony Kart’ın fabrika pilotu olarak yarışan Aksoy, Endüstri Kupası’nın OK Junior kategorisini ikinci sırada tamamladı. 2026 yılında Prema Racing ile İtalya Formula 4 Şampiyonası’nda mücadele eden genç pilot, aynı yıl Ferrari’nin 2027 Sürücü Akademisi kadrosuna kabul edildi. Ferrari ile beş yıllık anlaşma yapan Aksoy, gelecek sezon İtalyan ekibinin desteğiyle Prema Racing adına Formula Regional Avrupa Şampiyonası’nda yarışacak.

ALP AKSOY KAÇ YAŞINDA?

10 Ekim 2010 doğumlu Alp Aksoy, 16 Ekim 2026 itibarıyla 16 yaşındadır. Genç pilot, motor sporları kariyerine henüz çocuk yaşlarda başladı.

ALP AKSOY NERELİ?

Alp Aksoy, İstanbul’da dünyaya geldi. 10 Ekim 2010 tarihinde doğan genç pilot, Türkiye’yi uluslararası motor sporları organizasyonlarında temsil ediyor.

ALP AKSOY KİMİN OĞLU, BABASI KİM?

Alp Aksoy’un babası Tuğban İzzet Aksoy, annesi ise Ayşegül Aksoy’dur. Alp Aksoy, çocuk yaşlarda başladığı karting kariyeri boyunca ailesinin desteğini aldı. Babası Tuğban İzzet Aksoy, Anadolu Holding yönetim kurulu üyesidir.