Almus barajı taştı mı, Yeşilırmak taştı mı?

Almus Barajı ve Yeşilırmak’ta son durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. “Almus Barajı taştı mı, Yeşilırmak taştı mı?” sorusu arama motorlarında yoğun şekilde araştırılırken, bölgede su seviyeleri ve olası taşkın riskine ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.

Karadeniz Bölgesi’nde etkili olan yağışların ardından Almus Barajı ve Yeşilırmak ile ilgili endişeler arttı. “Almus Barajı taştı mı, Yeşilırmak taştı mı?” sorusu gündeme gelirken, baraj doluluk oranı ve nehirdeki su seviyesine dair son durum vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.

ALMUS BARAJI SON 33 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞTI

Tokat’ın Almus ilçesinde etkili olan sağanak yağışların ardından Almus Barajı’nda su seviyesinde dikkat çeken bir yükseliş yaşandı. Bölgede yüksek kesimlerden gelen yoğun su akışıyla birlikte barajın son 33 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı bildirildi.

DOLUSAVAK SEVİYESİNE KRİTİK YAKINLIK

Edinilen bilgilere göre barajdaki su seviyesi kritik eşiklere yaklaşırken, dolusavak seviyesine yalnızca 50 santimetre kaldığı belirtildi. Yetkililer, su seviyesinin anlık olarak takip edildiğini ve olası risklere karşı gerekli tüm önlemlerin alındığını ifade etti.

VATANDAŞLARA DERE YATAKLARINDAN UZAK DURUN UYARISI

Bölgede etkisini sürdüren yağışlar nedeniyle yetkililer vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Dere yatakları ve riskli bölgelerden uzak durulması istenirken, resmi kurumların yapacağı açıklamaların yakından takip edilmesi gerektiği vurgulandı.

AFAD VE DSİ EKİPLERİ SAHADA TEYAKKUZDA

Olası taşkın riskine karşı AFAD, DSİ ve ilgili ekiplerin koordineli şekilde sahada görev yaptığı bildirildi. Bölgede 7/24 çalışma yürütülürken, riskin kontrol altına alınması için tüm kurumların tam teyakkuz halinde olduğu ifade edildi.

YEŞİLIRMAK’TA SU SEVİYESİ YÜKSELDİ KONTROLLÜ YIKIM BAŞLATILDI

Tokat’ta etkili olan yağışlar sonrası Yeşilırmak’ta da su seviyesinin yükselmesi üzerine önlem amaçlı çalışmalar başlatıldı. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, DSİ’den alınan teknik veriler doğrultusunda Tokat Devlet Hastanesi karşısındaki ÇEDAŞ Köprüsü’nde kontrollü yıkım çalışmalarına başlandığını açıkladı.

KOORDİNELİ MÜDAHALE VE VATANDAŞA KRİTİK UYARI

Tokat Belediyesi’nin AFAD, İl Özel İdaresi, DSİ ve Emniyet Müdürlüğü ile koordineli şekilde sahada çalıştığı belirtildi. Başkan Yazıcıoğlu, vatandaşlara çalışma süresince köprü güzergâhını kullanmamaları ve alternatif yolları tercih etmeleri yönünde uyarıda bulundu.

Osman DEMİR
