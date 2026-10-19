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Almeda Baylan kimdir, eşi kim? Almeda Baylan kaç yaşında, nereli?

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Almeda Baylan kimdir, eşi kim? Almeda Baylan kaç yaşında, nereli?
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Survivor yarışmasıyla tanınan Almeda Baylan, yarışmadan diskalifiye edilmesinin ardından bu kez Gelinim Mutfakta programına katılmasıyla gündeme geldi. Baylan'ın hayatı, yaşı, memleketi ve özel yaşamına ilişkin detaylar yeniden merak konusu oldu. Peki, Almeda Baylan kimdir, eşi kim? Almeda Baylan kaç yaşında, nereli? Detaylar...

Survivor yarışmasıyla tanınan Almeda Baylan, yarışmadan diskalifiye edilmesinin ardından yeniden gündeme geldi. Baylan, son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programına katılmasıyla dikkat çekti. Özel hayatına ilişkin detaylar da merak edilen Baylan hakkında, yaşı, memleketi ve eski eşiyle ilgili bilgiler araştırılıyor. Peki, Almeda Baylan kimdir, eşi kim? Almeda Baylan kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

ALMEDA BAYLAN KİMDİR?

Almeda Baylan, Survivor yarışmasıyla tanınan ve yarışmadan diskalifiye edilmesinin ardından gündeme gelen isimlerden biridir. Baylan, Survivor sürecinde verdiği bir röportajda ailesi ve doğum yılı hakkında açıklamalarda bulundu.

2002 doğumlu olduğunu belirten Almeda Baylan, annesinin Yunan göçmeni, babasının ise yabancı uyruklu olduğunu ifade etti. Anne ve babasının kendisi küçük yaştayken ayrıldığını ve Türkiye'de doğduğunu da röportajında anlattı.

Survivor'dan diskalifiye edilmesinin ardından yeniden gündeme gelen Baylan, Kanal D'nin Gelinim Mutfakta programına katılmasıyla da dikkat çekti.

ALMEDA BAYLAN EŞİ KİM?

Almeda Baylan'ın eski eşi Ercan Baylan'dır. Survivor yarışmasıyla tanınan Baylan, özel hayatıyla ilgili yaptığı açıklamalarda Ercan Baylan ile boşanma sürecinden söz etti.

Kanal D'nin Gelinim Mutfakta programıyla ilgili duyurusunda ise Baylan'ın dört yıllık eşinden ayrıldığını açıkladığı ve eşiyle yeniden barışma sürecinde olduklarını söylediği belirtildi. Programa eski kayınvalidesiyle katılacağı da duyuruldu.

ALMEDA BAYLAN KAÇ YAŞINDA?

Almeda Baylan, Survivor'da verdiği röportajda 2002 doğumlu olduğunu açıkladı. Buna göre Baylan, 2026 yılı itibarıyla doğum gününe bağlı olarak 23 veya 24 yaşındadır.

ALMEDA BAYLAN NERELİ?

Almeda Baylan, röportajında Türkiye'de doğduğunu belirtti. Aslen göçmen olduklarını ifade eden Baylan, annesinin Yunan göçmeni, babasının ise yabancı uyruklu olduğunu söyledi. Anne ve babasının kendisi küçük yaştayken ayrıldığını da açıklamalarında dile getirdi.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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